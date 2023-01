Fini le char à voile, le PSG veut son propre train

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après la polémique du char à voile et les propos de Christophe Galtier, le PSG a décidé de se pencher sur la question de ses déplacements la saison prochaine. Il souhaiterait disposer de sa propre rame de train mais la SNCF n'est pas tout à fait d'accord.

Les discussions sont entamées pour la saison prochaine au PSG mais cela ne résultera sur aucun recrutement. En effet, l'entité qui discute avec le PSG n'est pas un club, il s'agit de la SNCF. Le club parisien réfléchit à la question de ses déplacements, étant désormais sensible à l'empreinte carbone de ces derniers. Une réponse à la polémique en marge du dernier Nantes-PSG puisque Christophe Galtier et Kylian Mbappé avaient été hilares en conférence de presse quand les journalistes leur demandaient pourquoi le PSG prenait l'avion plutôt que le train pour voyager en Loire-Atlantique. L'entraîneur avait ironisé sur la possibilité de prendre un char à voile, déclenchant quelques critiques dans l'opinion.

Une rame spéciale pour le PSG ? Impossible

Cette fois-ci, les Parisiens s'occupent plus sérieusement de ce sujet. Si, pour cette saison, le PSG a déjà planifié ses déplacements en avion, il pense à changer pour la prochaine saison. Nathalie Lanier, directrice des voyages à la SNCF, le reconnaît volontiers au journal le Parisien. Néanmoins, si la démarche est louable, les demandes du club parisien sont pour le moment en inadéquation avec les possibilités de l'entreprise publique. La volonté de privatiser une rame entière pour les joueurs et leur famille n'est pas tenable selon Nathalie Lanier. « C’est impossible. Nous n’allons pas privatiser une rame qui peut accueillir 500 clients, pour 60 personnes. En termes d’empreinte carbone, nous ne serions plus du tout dans les clous », explique t-elle dans le quotidien francilien.

Elle préconise plutôt d'ajouter un arrêt supplémentaire sur la ligne de TGV pour faire partir le PSG le plus proche possible du Camp des Loges. Cela permettrait en plus d'assurer la sécurité du groupe parisien, l'éloignant de l'affluence massive dans les grandes gares. « Cela demande beaucoup de préparation, mais nous en sommes capables, nous le faisons déjà pour d’autres formations. Nous sommes prêts à accueillir le PSG dans nos trains », promet déjà Nathalie Lanier. De quoi peut-être fidéliser un nouveau gros client et permettre au PSG d'éviter la polémique à l'avenir. Pour rappel, sur les déplacements nationaux, le club parisien fait le voyage en avion tandis que son bus effectue le trajet routier à vide dans le même temps. En 2023, cela ressemblait à une aberration.