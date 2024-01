Fin du feuilleton, Leny Yoro a déjà zappé le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cible prioritaire du Paris Saint-Germain, Leny Yoro ne devrait pas quitter Lille dans les prochains jours. Le défenseur central, attiré par le club de la capitale, a accepté la décision de ses dirigeants qui souhaitent le conserver.

Lille évite un bras de fer en cette fin de mercato. Auteur d’une excellente première partie de saison, Leny Yoro a attiré l’attention de nombreuses formations en Europe. Et parmi ses courtisans, c’est le Paris Saint-Germain qui se montre le plus pressant. Cet intérêt ne laisse pas le défenseur central insensible. Mais face au refus catégorique de ses dirigeants, le jeune talent de 18 ans accepte la décision sans broncher, pour le plus grand soulagement de son entraîneur Paulo Fonseca.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

« La première chose que nous devons dire et que Leny comprend, c’est qu’il reste ici, a confié le coach du LOSC aux médias. Leny est un jeune joueur, mais il est équilibré. Honnêtement, je vois la même attitude, le même Leny que celui qui a commencé la saison. Il a le même comportement, c’est le même joueur. Ce n’est pas facile quand un jeune joueur commence à avoir de l’intérêt des meilleurs clubs mais Leny est calme, concentré sur notre équipe. »

Yoro est passé à autre chose

« Cette semaine, j’ai eu une longue conversation avec lui, nous avons parlé de la situation et j’ai dit ce que je pensais qu’il devait faire, a raconté le Portugais. Il comprend et il est d’accord qu’il doit continuer à travailler, à être concentré ici et seulement penser à Lille. » Certains auraient peut-être boudé dans leur coin, quand d’autres seraient partis au clash. Mais Leny Yoro, lui, ne montre aucun signe de mécontentement d’après son coéquipier Jonathan David.

« Leny est quelqu’un de très calme, a témoigné l’attaquant lillois. Même si son nom circule un peu partout, il ne se prend pas la tête. Il continue de faire son travail. Je le vois quotidiennement à l’entraînement, il travaille très fort et il est très concentré. Je pense que tout ça, c’est bien pour lui parce qu’il fait une belle saison et il mérite ce qui lui arrive. » Le Paris Saint-Germain ne pourra donc pas compter sur un coup de pression du Bleuet.