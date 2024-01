Fernandez humilié par le PSG, il demande du respect

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Fernandez a été fait chevalier de la Légion d’honneur en juillet 2022. La légende du PSG recevra sa distinction le 22 février à l’Hôtel de Ville de Paris mais voulait bien organiser la cérémonie au Parc des Princes.

Le PSG a régulièrement été critiqué ces dernières années pour ne pas avoir suffisamment de reconnaissance envers les joueurs qui ont fait son histoire, hors QSI. Les choses changent peu à peu mais la direction francilienne a encore du mal à satisfaire tout le monde. Et ce n'est pas Luis Fernandez qui dira le contraire. L'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain voulait organiser la cérémonie de sa remise de la Légion d'honneur au Parc des Princes en y invitant tous ses proches afin de marquer le coup. Problème, le PSG n'a apparemment rien fait pour arranger les choses. De quoi le décevoir profondément.

Luis Fernandez choqué par l'attitude du PSG

Lors de quelques mots échangés sur le sujet avec Le Parisien, le consultant pour BeIN Sports a en effet indiqué : « J’ai tout tenté pour organiser ça au Parc des Princes. On m’a proposé un salon pour 20 ou 30 personnes, sans accès à la tribune. Mes invités n’auraient donc pas pu assister au match. Je ne vais pas les laisser sur le trottoir. Et puis, je vais inviter entre 150 et 200 personnes : les anciens de l’équipe de France, les anciens du PSG, mes amis, ma famille… Le PSG n’avait pas de solution. Tout était compliqué. (...) Je suis déçu parce qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas. Je m’en suis déjà rendu compte le soir de PSG-Milan. Je voulais rentrer dans le carré pour le faire visiter à un ami italien et on m’a refusé l’accès. (...) C’est là où mon histoire a commencé avec le PSG et l’équipe de France. J’imaginais une estrade pour remercier le public… Mais il paraît qu’il ne faut pas toucher la pelouse… J’ai attendu plusieurs mois et j’ai arrêté d’insister. S’ils avaient vraiment eu envie, ils l’auraient fait. Quand ils veulent bien faire les choses, ils les font très bien, ils savent mettre les moyens. (...) J’ai l’impression de leur poser problème. Mais moi, je ne veux poser de problème à personne ». Pas de quoi donc arranger les relations entre le PSG et ses anciennes légendes malgré les promesses faites dans le passé pour contenter tout le monde.