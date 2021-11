Ferland Mendy, le PSG vise du lourd à gauche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le Paris Saint-Germain a tenté un pari au mercato avec le recrutement de Nuno Mendes au poste de latéral gauche.

Pour le moment, l’ancien défenseur du Sporting Portugal peine à confirmer les attentes placées en lui. Lorsqu’il sera totalement opérationnel, Juan Bernat risque bien de concurrencer Nuno Mendes… en attendant le prochain mercato estival ? On le sait, le Paris Saint-Germain veut constamment améliorer son effectif, raison pour laquelle Théo Hernandez était par exemple dans le viseur du PSG à ce poste de latéral gauche. Finalement, l’international tricolore a prolongé son contrat en faveur de l’AC Milan. Mais selon les informations obtenues par Todo Fichajes, un autre latéral gauche français pourrait intéresser le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Il s’agit de Ferland Mendy, excellent depuis son retour de blessure avec le Real Madrid.

Mendy, un objectif de Zidane ?

Sans surprise, le média espagnol lie directement l’avenir de Ferland Mendy à celui d’un certain Zinedine Zidane et explique que l’ex-défenseur du Havre et de l’Olympique Lyonnais serait la priorité absolue du coach tricolore dans le cas où ce dernier atterrirait sur le banc du Paris Saint-Germain, ce qui est encore loin d’être fait. Quant à la valeur marchande de Ferland Mendy, le média espagnol avance le prix de 50 millions d’euros. Un tarif qui semble bien faiblard quand on sait que le Real Madrid a déboursé 48 millions d’euros pour recruter Ferland Mendy en provenance de Lyon il y a deux ans. Depuis, le latéral gauche tricolore a pris de l’épaisseur avec des prestations abouties en Ligue des Champions et un rôle de titulaire indiscutable au Real Madrid lorsque les blessures l’épargnent. Enfin, le média affirme que l’objectif du club merengue est de conserver Ferland Mendy, d’autant plus que Marcelo, qui n’est de toute façon plus au niveau de sa grande époque, sera en fin de contrat au mois de juin prochain.