Face au Bayern, Juninho rejoint les rangs du PSG

Par Mehdi Lunay

Mercredi soir, le PSG jouera son avenir européen avec un difficile huitième de finale retour face au Bayern. Après la défaite 0-1 du match aller, les Parisiens devront réaliser un exploit. Une possibilité réelle au vu des derniers matchs des deux équipes.

Que le temps passe vite à Paris. Il y a encore quelques semaines, le PSG était en crise et semblait prenable pour un grand nombre d'équipes. Les Parisiens avaient enchaîné trois défaites dans la même semaine. À Marseille en coupe, À Monaco en Ligue 1 et face au Bayern lors du huitième de finale aller. Les 70 premières minutes de ce match aller avaient montré un PSG inférieur aux Bavarois et presque même impuissant. Toutefois, les 20 dernières minutes et le retour de Mbappé ont réveillé les troupes de Christophe Galtier. Depuis, l'étincelle semble revenue avec un succès sur le gong face à Lille et une démonstration à Marseille.

Ce Bayern ne fait plus peur, le PSG est meilleur !

De quoi réactiver l'enthousiasme et la confiance des supporters parisiens avant le match retour à Munich, mercredi. Même si le PSG doit remonter un but sur la pelouse bavaroise, la qualification est jouable pour la bande menée par un Kylian Mbappé en feu. Reste à prendre le dessus sur le Bayern Munich qui a remporté ses sept matchs de Ligue des champions cette saison. Ces chiffres n'effraient pas Juninho, lequel juge même l'équipe parisienne meilleure que son adversaire allemand.

🔴🔵 @Juninhope08 : "Ce n'est pas le grand Bayern pour moi. Par moment ils doutent. C'est un match très ouvert, au niveau des équipes je pense que Paris est meilleur." #RMClive pic.twitter.com/nbE0PY81T0 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 3, 2023

« Pour moi, c’est pas le grand Bayern en ce moment. Il y a toujours une force mais je ne vois pas le Bayern dominer complètement les adversaires. Par moments, ils doutent aussi. Le gardien (Yann Sommer) c’est un bon gardien mais c’est pas Neuer non plus. Le seul problème c’est que tu es obligé de gagner. Contre des équipes comme ça parfois, quand tu prends un but très tôt, là ça peut être compliqué. Mais, c’est complètement ouvert encore, avec Mbappé ça te donne des possibilités...Bien sûr que le Bayern est favori avec le résultat (à l’aller), mais au niveau de l’équipe je pense que c’est Paris le favori », a t-il indiqué sur RMC dans Rothen s'enflamme. Il reste un match de Ligue 1 contre Nantes pour constater si ce PSG est véritablement rétabli ou si Juninho va un peu vite en besogne.