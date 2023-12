Ethan Mbappé, un jugement très violent pour son avenir au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ethan Mbappé a fait ses débuts en Ligue 1 sous le maillot du PSG lors du match contre Metz. Le jeune frère de Kylian a tout pour devenir grand, mais certains spécialistes s'interrogent sur le fait qu'il devienne un très grand.

La petite histoire retiendra que c’est à l’âge de 16 ans qu’Ethan Mbappé aura fait ses grands débuts dans notre championnat, Luis Enrique ayant décidé de faire entrer le jeune milieu de terrain en fin de match lors de la dernière sortie du PSG en 2023 au Parc des Princes. L’entraîneur espagnol savait que ce soir-là, Kylian Mbappé fêtait ses 25 ans et que forcément pouvoir évoluer quelques minutes avec son frère sous le regard de la famille était un joli cadeau. Mais quoi qu’on en dise, Ethan Mbappé n’est pas là uniquement parce qu’il est le frère du champion du monde 2018 et tout le monde s'accorde désormais là-dessus.

Mbappé et Mbappé, la belle histoire du PSG

Si pendant quelques années, certains persifleurs ont pensé que le milieu de terrain ne devait sa place au Paris Saint-Germain qu’à la présence de son frère, ce n’est plus du tout le cas, Ethan ayant montré de belles choses avec l’équipe des U19 où il s’est clairement mis en valeur la saison passée. Maintenant, et lui aussi à quelques mois de la fin de son contrat aspirant avec le PSG, il faut se demander de quoi sera fait l’avenir professionnel du jeune frère de Kylian Mbappé.

9 - Ethan Mbappé a disputé hier soir son 1er match au niveau professionnel à 16 ans et 356 jours, 9 jours plus âgé que son frère @KMbappe en décembre 2015 (16 ans et 347 jours). Destins. pic.twitter.com/gkk2mHDx7y — OptaJean (@OptaJean) December 21, 2023

Ce 25 décembre, le quotidien sportif a posé la question à un scout allemand qui observe de très près la progression d’Ethan Mbappé afin d’avoir son sentiment sur la marge de progression du joueur de 16 ans. Et ce dernier ne nie pas le talent du milieu de terrain parisien, même s’il pense que cela risque d’être délicat de s’installer durablement au PSG. « Il doit encore passer un cap dans la vitesse d'exécution notamment. Il lui manque encore de la régularité. Il faut qu'il gomme aussi une forme de nonchalance et qu'il gagne en intensité. Pour l'instant, il serait à l'aise dans une équipe de possession. Joueur de Ligue 1, j'ai aucun problème à me projeter. Joueur du PSG, ça me paraît encore un peu light », avoue ce spécialiste. En attendant, les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont visiblement pas le même avis, puisque L'Equipe affirme que le club de la capitale veut proposer un premier contrat professionnel à un Ethan Mbappé, fan du PSG.