PSG ‍: Ethan Mbappé fait ses débuts en Ligue 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'occasion du dernier match de Ligue 1 de l'année 2023, Ethan Mbappé a fait ses grands débuts en championnat avec le PSG.

Sous le regard de toute la famille Mbappé réunie au Parc des Princes, et le jour où Kylian Mbappé fêtait ses 25 ans et signait un doublé contre Metz, Luis Enrique a fait un joli cadeau à la star tricolore en lui permettant de jouer quelques minutes en Ligue 1 avec son jeune frère. En effet, à la 90e minute de l'ultime match de l'année, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a fait entrer Ethan Mbappé à la place de Manuel Ugarte. Agé de 16 ans, Ethan Mbappé a fêté là sa première apparition en Ligue 1 et forcément ce n'est pas anodin.