Esp : PSG, Chelsea, le mercato de Griezmann vire au délire

Dans : PSG.

Dans une situation financière lamentable, Barcelone doit se séparer de plusieurs joueurs au plus vite lors de ce mercato.

La masse salariale du FC Barcelone dépasse largement la limite autorisée par la Liga espagnole, qui menace d’invalider les signatures d’Eric Garcia, de Sergio Agüero et de Memphis Depay si une solution n’est pas rapidement trouvée. Pour les dirigeants catalans, il n’y a pas mille solutions, il faut dégraisser, et vite. Philippe Coutinho, Miralem Pjanic ou encore Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie, à tel point que le Barça est prêt à les libérer. En ce qui concerne Antoine Griezmann, pas question de rompre son contrat car il possède encore une belle valeur marchande. Selon les informations du Daily Star, l’intention du club blaugrana est très clairement de vendre l’international tricolore cet été.

En ce sens, « Grizou » a été proposé à Chelsea par différents intermédiaires qui gravitent autour du FC Barcelone. Les pensionnaires du Camp Nou ne sont pas sans savoir que Thomas Tuchel cherche à renforcer son secteur offensif et ont ainsi tenté le coup en proposant les services d'Antoine Griezmann. Pour l’heure, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas répondu à cette proposition. Par ailleurs, le média britannique confirme que le PSG a toujours un œil sur la situation du natif de Mâcon. Et pour cause, Leonardo apprécie le profil d’Antoine Griezmann, qu’il juge complémentaire à des joueurs comme Neymar ou encore Mbappé. Mais en l’état, le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure de proposer un deal à Barcelone car le vice-champion de France a déjà augmenté sa masse salariale en faisant signer Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma et Sergio Ramos, en attendant peut-être Paul Pogba. Mais en fin de mercato, le PSG ne s’interdit pas une dernière folie avec Antoine Griezmann, si la situation du Français est toujours la même.