Esp : Mbappé au Real Madrid, alerte générale

En affirmant qu'il attendait une réponse imminente concernant l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo a provoqué des remous du côté du Real Madrid.

Crise ou pas crise, l’avenir de Kylian Mbappé est un sujet qui passionne les amateurs de football, la star française du PSG étant avec Erling Haaland un des successeurs attendus de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sommet du foot mondial. Alors, quand cette semaine Leonardo a confié sur France Bleu que les choses devraient s’accélérer concernant la prolongation, ou pas, de l’attaquant français, le Real Madrid s’est mis en alerte. Ce n’est pas un secret, Florentino Perez et Zinedine Zidane rêvent de faire signer Kylian Mbappé, lequel avait déjà failli signer chez les Merengue en 2017 avant finalement de quitter l’AS Monaco pour s’engager à Paris. Depuis, les dirigeants espagnols ont noté la date de juin 2022, au moment où le champion du monde sera libre, mais forcément à presque un an de cette fin de contrat, tout s’agite autour de l’auteur d’un triplé contre le FC Barcelone.

Ce samedi, le Mundo Deportivo affirme que les dirigeants du Real Madrid ont tiqué en entendant jeudi Leonardo évoquer aussi précisément le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé. « Le Real Madrid est en alerte. Les propos de Leonardo, directeur sportif du PSG, sur l'avenir de Kylian Mbappé ont attiré l’attention des hautes sphères du club madrilène sur les événements qui se déroulent à Paris. Leonardo a un mis un ultimatum à Mbappé en lui disant qu'il doit prendre une décision prochainement sur son renouvellement avec le PSG, explique Manuel Bruna, chef de la rédaction du quotidien sportif à Madrid. Et ce dernier de prévenir que le Real Madrid ne savait pas trop sur quel pied danser, le patron de la Maison Blanche ayant toujours espéré pouvoir s’offrir Mbappé pour 0 euro en 2022 quand il sera libre. Malgré tout, au Real Madrid, on considère que les propos de Leonardo étaient un coup de bluff pour faire pression sur Mbappé et qu'il renouvelle au plus vite afin de mettre fin à toutes les rumeurs sur son avenir. Au sein de du club madrilène, les dirigeants ont confiance et pensent que Mbappé continuera à rejeter toutes les offres de renouvellement afin que sa signature soit plus facile et surtout moins chère en 2022. »