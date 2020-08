Esp : Le Real Madrid renvoie Areola au PSG

Dans : PSG.

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé la fin du prêt d'Alphonse Areola et son retour au PSG, au moins provisoirement.

Prêté l'an dernier au Real Madrid par le Paris Saint-Germain, Alphonse Areola ne portera plus le maillot des Merengue la saison prochaine. En effet, ce mardi, le club entraîné par Zinedine Zidane a confirmé le départ du gardien de but. « Le Real Madrid annonce que le prêt d’Alphonse Areola est terminé. Le club tient à remercier Areola pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire cette saison et lui souhaite bonne chance pour la suite. Le Real Madrid est également reconnaissant au PSG de lui avoir donné l'opportunité d'avoir Alphonse Areola dans son effectif », indique le club madrilène. A priori, Alphonse Areola ne devrait pas s'éterniser à Paris, un départ en Premier League étant évoqué depuis plusieurs semaines pour le gardien de but de 27 ans qui a encore trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain.