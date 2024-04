Après la France, Mbappé a rendez-vous avec l’Algérie

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur le point de quitter le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’avance vers un été chargé. En plus de son probable départ au Real Madrid, l’attaquant de l’équipe de France, sans doute privé des Jeux Olympiques, disputera l’Euro avant un passage par l’Algérie programmé par sa mère Fayza Lamari.

Même pour le Real Madrid, il est difficile de trouver une place dans l’agenda de Kylian Mbappé. La Maison Blanche se retrouve confrontée à un véritable casse-tête pour fixer la date de la présentation de sa future star à Santiago Bernabeu. Il faut dire que l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain s’avance vers un été particulièrement chargé. Très vite après le terme de la saison en cours, le capitaine de l’équipe de France devra rejoindre sa sélection pour préparer l’Euro.

D'origine algérienne, Fayza Lamari est actuellement en visite à Bejaïa en Kabylie pour rendre visite à des enfants malades soutenus par l'association Mbappé.



Une très belle initiative. 🇩🇿💚



(@BerbereTV)pic.twitter.com/IWQOSSmSZ6 — Actu DZ ☪︎ (@ActuDZ_) April 14, 2024

La compétition en Allemagne débutera le 15 juin et se terminera le 15 juillet pour les meilleures nations. Sauf revirement de situation, Kylian Mbappé ne sera pas concerné par les Jeux Olympiques de Paris. On sait que le Real Madrid a envoyé un courrier officiel à la Fédération Française de Football afin d'indiquer que ses internationaux tricolores ne seraient pas libérés pour ce tournoi hors calendrier FIFA. Une occasion déjà saisie par Fayza Lamari.

Mbappé attendu en Algérie cet été

En effet, la mère et agent du Parisien a ajouté une escale à son programme estival. Selon les informations du média ObservAlgérie, la représentante, qui profite actuellement d’un séjour en Algérie, son pays d’origine, prépare la venue de Kylian Mbappé dans la région de Bejaïa en Kabylie. Cette visite du Bondynois, dont la source ne précise pas la raison, serait prévue pour le mois de juillet, soit pendant les vacances du joueur. D’ici là, on peut penser que Kylian Mbappé aura déjà définitivement réglé la question de son avenir et sa signature au Real Madrid.