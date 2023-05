Erreur de casting, le PSG est trop grand pour Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nommé conseiller football du Paris Saint-Germain en juin dernier, Luis Campos a vécu une première année difficile dans la capitale. Et si le Portugais n’avait pas le profil pour un club aussi ambitieux ?

C’est un mercato chargé qui attend Luis Campos cet été. Conscient des manques de l’effectif, le conseiller football du Paris Saint-Germain a identifié les postes à renforcer, ainsi que les pistes qui collent aux profils recherchés. Le Portugais espère ainsi se rattraper après deux périodes des transferts plutôt ratées. Encore faudrait-il que le recruteur en ait les compétences. Pour Jonatan MacHardy, celui qui travaille également pour le Celta Vigo n’est pas l’homme de la situation.

💬 @Jonatan_M13 : "Luis Campos est un génie mais n'a rien à faire au PSG ni dans aucun autre club qui a l'ambition de gagner la Ligue des champions sur le très court terme. Le fait qu'il soit à mi-temps au club et en même temps au Celta Vigo, ce n'est pas la bonne personne." pic.twitter.com/lSliWsYVeZ — After Foot RMC (@AfterRMC) May 11, 2023

« Luis Campos était une très mauvaise idée pour le PSG, c'était voué à l'échec, a commenté le chroniqueur de RMC. Loin de moi l'idée de remettre en question les qualités de Luis Campos qui pour moi sont exceptionnelles. Quand tu parles d'un directeur sportif capable de monter une équipe avec un budget limité, d'aller chercher des joueurs que peu de gens connaissent, de les valoriser pour faire des plus-values multipliées par 10 ou 15, c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'a pas d'équivalent en Europe. »

« Cependant, je pense qu'il y a eu une inadéquation entre le projet du PSG, à savoir gagner la Ligue des Champions sur le court terme, et le fait de prendre ce directeur sportif qui a des qualités extrêmement spécifiques, a nuancé l’observateur. Quand tu regardes ce qu'il a fait de bien au LOSC et à Monaco, au final, ça a été d'aller chercher des joueurs comme Osimhen, Fabinho, Benjamin Mendy et de faire de très grosses plus-values parce que c'étaient des joueurs qui n'étaient pas encore mûrs et prêts pour la très haut niveau européen. »

« Campos n’a rien à faire au PSG »

« Là, ce dont le PSG a besoin, c'est simplement d'un mec qui ne sera pas forcément le plus grand des recruteurs, mais qui va être capable d'aller parler à l'agent d'untel et de monter les deals qui vont bien. Tous les joueurs dont le PSG a besoin, il ne faut pas être un scout de génie pour les connaître et pour les identifier. (...) Je ne pense pas qu'un mec qui est au club à mi-temps et qui est en même temps au Celta Vigo soit la bonne personne. Donc Campos est un génie mais il n'a rien à faire au PSG, ni dans aucun club qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions sur le très court terme », a tranché Jonatan MacHardy.