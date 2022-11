Endrick au PSG, le Qatar frappe une première fois

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très intéressé par la possibilité de recruter prochainement le crack brésilien Endrick. Mais le joueur de 16 ans ne sera aucunement bradé par Palmeiras.

Endrick est annoncé comme le nouveau Neymar au Brésil. Forcément, son profil de jeu plait à beaucoup d'équipes européennes. C'est notamment le cas de Chelsea, du Barça, du Real Madrid et du PSG. Les champions de France veulent frapper un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant cette nouvelle pépite du football mondial. A l'instar des autres équipes intéressées, Paris a déjà pris contact avec l'entourage d'Endrick. Et si l'on en croit la presse brésilienne, le PSG a dégainé une première offre. Offre jugée insuffisante par Palmeiras.

Endrick, le PSG recalé mais...

Ces dernières heures, ESPN Brésil rapporte que les champions de France n'ont pas perdu de temps pour montrer leur intérêt à Palmeiras concernant Endrick. Une offre de 45 millions d'euros a même été faite selon le média brésilien. Offre pas encore satisfaisante pour l'équipe brésilienne, qui souhaite recevoir un chèque de 60 millions d'euros pour lâcher sa pépite de 16 ans. Un montant que le PSG est enclin à mettre. En interne, la direction francilienne se dit même confiante pour boucler le dossier, toujours d'après ESPN Brésil. Surtout que Endrick est un fan déclaré de Neymar, qui pourrait aussi aider à convaincre son jeune coéquipier de le rejoindre à Paris. Mais comme dit plus haut, la concurrence dans ce dossier est très rude. Le Real Madrid et Chelsea sont aussi confiants que le PSG... Les Blues ont déjà mis un plan à exécution pour convaincre Endrick de signer : Thiago Silva. « Le défenseur brésilien, Thiago Silva, a été invité à rencontrer son compatriote et à le convaincre de venir à Londres », précise ESPN. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise mais tous les clubs intéressés sont prêts à payer la clause libératoire du joueur. Et que ce soit du côté du Barça ou du Real Madrid, on est aussi loin d'avoir dit son dernier mot. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier. Endrick, de son côté, aura quelques maux de crâne au moment de faire son choix. Mais les clubs intéressés ont de quoi le séduire.