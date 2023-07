Elye Wahi futur attaquant du PSG, c’est bouillant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche de plusieurs joueurs en attaque d’ici la fin du mercato, le PSG est fan d’Elye Wahi, révélation de la saison en Ligue 1.

Auteur d’une saison pleine avec Montpellier (19 buts et 6 passes décisives), Elye Wahi a peu de chances de rester dans le sud de la France lors du mercato estival. L’OM a manifesté un timide intérêt pour le natif de Courcouronnes, dont la valeur marchande a rapidement calmé les ardeurs de Pablo Longoria. Également ciblé par Chelsea, qui aimerait le recruter avant de le prêter une saison à Strasbourg, l’international espoirs français pourrait finalement rebondir… au Paris Saint-Germain.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Antero Henrique s’implique sur la piste Elye Wahi… pour le PSG.



▫️Pour l’heure, seul Chelsea est vraiment passé à l’action et souhaite acheter le joueur pour le prêter dans la foulée à Strasbourg comme annoncé par @sebnonda.



▫️Toujours est-il que les… pic.twitter.com/S7iRuQzibY — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 18, 2023

On le sait, le club de la capitale aimerait se renforcer avec deux attaquants lors du mercato estival, une star internationale (Kane, Vlahovic) et un joueur plus prometteur et polyvalent. Selon les informations de Sports Zone, le champion de France en titre a manifesté un réel intérêt pour le buteur de Montpellier. Depuis Doha, où il travaille toujours pour le compte du PSG, Antero Henrique pousse pour recruter Elye Wahi dans la capitale française.

Le PSG entre dans la course pour Elye Wahi

A ce jour, seul Chelsea est passé à l’action de manière concrète avec une prise de renseignement et une offre formulée au MHSC. Dans les jours à venir, le Paris Saint-Germain pourrait également se positionner… d’autant que le joueur est très motivé à l’idée de rejoindre le club parisien. Les discussions avec Antero Henrique motivent Elye Wahi à temporiser les discussions avec Chelsea.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

L’attaquant de 20 ans espère maintenant que le PSG va passer à l’action, ce qui est hautement probable dans la mesure où l’équipe de Luis Enrique doit recruter des joueurs formés en France pour le besoin des listes UEFA. A l’instar de Bradley Barcola, Elye Wahi fait partie des jeunes pépites de Ligue 1 que le PSG apprécie et pour qui le club parisien pourrait dégainer une proposition impossible à refuser pour le MHSC. Wahi n’attend que ça, lui qui a d’ores et déjà fait part à ses représentants de son intention de signer au Paris Saint-Germain durant le mercato estival.