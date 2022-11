Ekitike, l’énorme surprise du mercato au PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike figure dans les radars de plusieurs cadors européens.

Transféré au Paris Saint-Germain en provenance de Reims pour une trentaine de millions d’euros l’été dernier, Hugo Ekitike a vécu une première partie de saison délicate dans la capitale française. Utilisé à seulement 12 reprises toutes compétitions confondues pour un total de 273 minutes disputés avec le PSG, l’attaquant de 20 ans doit se contenter des miettes laissées par Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Pour l’instant, Hugo Ekitike prend son mal en patience et son attitude travailleuse plait beaucoup à Christophe Galtier, qui envisage de le faire jouer davantage lors de la seconde partie de saison. Dans le cas où Ekitike ne jouerait pas plus après la Coupe du monde au PSG, plusieurs clubs européens envisagent de le recruter l’été prochain selon Calcio Mercato. C’est par exemple le cas de l’AC Milan, qui surveille avec beaucoup d’attention la situation de l’ancien buteur de Reims.

Ekitike attentivement suivi par l'AC Milan

Le média italien croit savoir que les dirigeants milanais apprécient beaucoup le profil d’Hugo Ekitike, qu’ils suivaient déjà lorsque ce dernier performait au Stade de Reims. L’AC Milan n’avait pas les moyens de s’aligner sur le prix XXL payé par le PSG pour recruter Ekitike l’été dernier, mais ils suivent toujours avec la plus grande attention les prestations du joueur. Dans ce secteur de jeu, Stefano Pioli tourne essentiellement avec deux joueurs plus que trentenaires, à savoir Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic. L’idée de l’AC Milan est ainsi de recruter un très jeune attaquant axial l’été prochain afin de préparer l’avenir. En ce sens, l’idée d’Hugo Ekitike n’est pas surprenante pour l’AC Milan mais le média italien précise bien que pour le moment, le PSG n’a aucunement l’intention de se séparer de son attaquant, que Luis Campos considère comme l’un des grands attaquants des prochaines années malgré son manque de temps de jeu lors de la première partie de saison à Paris.