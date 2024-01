Ekitike et le PSG, le divorce bientôt officialisé ‍?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Placé sur la liste des joueurs indésirables du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a l'occasion de rebondir cet hiver grâce au mercato. Un club anglais pousse pour recruter l'attaquant.



Alors qu'il a eu l'opportunité de quitter Paris l'été dernier, Hugo Ekitike est finalement resté au sein du club de la capitale. L'ancien attaquant du Stade de Reims n'a disputé que 8 minutes depuis le début de la saison, face au FC Lorient lors de la première journée de la Ligue 1. Depuis, Luis Enrique n'a pas fait appel à lui et son statut ne risque pas d'évoluer. Le joueur de 21 ans a néanmoins plusieurs clubs qui sont encore intéressés par ses services. Le PSG souhaite absolument le vendre et d'après les informations du compte X (ex-Twitter) @Djaameel, toujours très bien informé sur le mercato du PSG, Wolverhampton est le club le plus avancé sur le dossier Hugo Ekitike.

Ekitike sur le départ, Wolverhampton en pole position

🔴🔵 Wolverhampton avance sur la piste Hugo Ekitike. 🇫🇷



L’attaquant français n’a pas encore pris de décision sur sa future destination, mais le club anglais pousse afin de doubler tous les prétendants. À date, Wolverhampton est le club le plus avancé sur le dossier. — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) January 6, 2024

Ekitike n'aurait pas encore pris de décision concernant son avenir, mais rejoindre les Wolves est désormais l'option la plus crédible sur la suite de sa carrière. L'actuel 11e de la Premier League fait tout pour doubler les concurrents dans le dossier du natif de Reims. Hugo Ekitike devrait probablement quitter le PSG dans les prochaines semaines, reste à savoir quand, et pour rejoindre quel club. L'Eintracht Francfort reste d'ailleurs en embuscade sur le dossier. Le club allemand avait tenté de recruter Ekitike à la fin du mercato estival, lorsque Randal Kolo Muani avait signé à Paris. Le transfert avait finalement capoté et Ekitike était resté au PSG. Mais devant l'impossibilité d'obtenir du temps de jeu, l'international français avec les moins de 20 ans (6 sélections) n'a plus le choix et va devoir sérieusement considérer l'offre de Wolverhampton et celle de Francfort. La présence de Jorge Mendes, étroitement lié au Wolves et au PSG, devrait faciliter les négociations, alors que l'hypothèse d'un prêt à l'Olympique Lyonnais n'est plus du tout d'actualité.