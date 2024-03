Marcus Rashford déchire l'énorme offre du PSG

Dans : PSG.

Corentin Facy

Ces derniers jours, l’Angleterre s’excite autour du potentiel intérêt du PSG pour Marcus Rashford. Mais l’international anglais de Manchester United n’est pas dans l’optique de signer à Paris pour l’instant.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain sera dans l’obligation de recruter du lourd en attaque afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Plusieurs noms sont évoqués et ces derniers jours, celui qui revient avec le plus d’insistance est celui de Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United est une cible de Nasser Al-Khelaïfi depuis plusieurs années, le président du PSG ayant déclaré sa flamme à l’international britannique lors de la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022. Sur le papier, Marcus Rashford a un profil idéal pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Comme l’ancien Monégasque, il est dans la force de l’âge, capable de jouer à gauche ou dans l’axe et son potentiel ne fait aucun doute.

Mais à en croire les informations publiées en ce début de semaine par The Sun en Angleterre, l’attaquant de Manchester United est déterminé à rester chez les Red Devils, malgré l’irrégularité de l’équipe d’Erik ten Hag. Même s’il voit l’intérêt du PSG d’un bon œil et qui est logiquement flatté d’être l’une des cibles du club parisien pour succéder à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, l’attaquant mancunien n’est pas dans l’optique d’accepter la proposition du Qatar. Un coup dur pour le PSG, qui faisait de Marcus Rashford l’une de ses cibles prioritaires dans l’optique du mercato estival. Rien n’est encore figé ni définitif et nul doute que Nasser Al-Khelaïfi retentera sa chance pour convaincre l’attaquant de Manchester United. Mais à cette heure, à en croire le tabloïd britannique, le buteur de 26 ans envisage de poursuivre sa carrière à Old Trafford, où il entend bien s’inscrire dans le projet mené par Ineos, qui a racheté une partie des parts du club mancunien.