Ekitike en Angleterre, le PSG flaire le bon coup

Par Corentin Facy

A moins de deux semaines de la fin du mercato, le PSG cherche toujours une porte de sortie à Hugo Ekitike. La solution pourrait comme souvent se trouver en Angleterre, où West Ham veut l’ancien buteur de Reims.

Un temps annoncé dans le viseur de Lens, Hugo Ekitike ne rejoindra pas les Sang et Or, qui ont dépensé 30 millions d’euros pour recruter Elye Wahi en provenance de Montpellier. Également ciblé par Francfort, qui attend la vente de Randal Kolo-Muani pour s’activer, le buteur du Paris Saint-Germain a des touches en Premier League. Everton a proposé plus de 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien buteur de Reims… une offre acceptée par le PSG mais refusée par Hugo Ekitike. A en croire les informations de Foot Mercato, un second club de Premier League a entrepris des démarches concrètes pour recruter le n°44 de Paris : West Ham.

Un rendez-vous entre Luis Campos et le directeur technique des Hammers, Tim Steidten a notamment permis aux deux clubs de faire avancer le dossier. A la recherche d’un attaquant, West Ham pourrait rapidement formuler une offre au PSG pour Hugo Ekitike. En parallèle et avec l’accord du club parisien, des discussions ont démarré entre le club londonien et l’entourage d’Hugo Ekitike. Le club britannique a exposé son projet à l’ancien Rémois, plutôt réceptif et emballé à l’idée de s’engager en faveur des Hammers. Reste maintenant à voir si l’opération se conclura au prix fixé par le PSG à savoir plus de 30 millions d’euros. West Ham a d’ores et déjà fait savoir à toutes les parties que le club avait les moyens de satisfaire les exigences de tout le monde. Tous les feux sont donc au vert…