PSG ‍: Ekitike a choisi son futur club, il rend fou Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les dossiers Ekitike et Kolo Muani sont liés mais l’attaquant du PSG a fait son choix. Il veut rejoindre l’AC Milan et ne permettra donc pas à Paris de faire baisser le prix de l'ancien Nantais dans les négociations avec Francfort.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le Paris Saint-Germain a une priorité absolue, il s’agit de Randal Kolo Muani. Capable de doubler le poste de Gonçalo Ramos dans l’axe mais également de jouer sur l’un des deux côtés de l’attaque, l’international français fait l’objet de vives négociations entre le PSG et Francfort ces derniers jours. Le club allemand réclame entre 80 et 100 millions d’euros pour l’ancien Nantais, une somme que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi tentent de faire baisser.

Le Paris Saint-Germain avait un argument pour faire baisser la facture : Hugo Ekitike. L’attaquant de Paris est l’une des cibles de Francfort pour combler le départ à venir de Randal Kolo Muani et l’état-major s’en servait jusqu’à présent dans les négociations selon Sky Sports Allemagne. Mais d’après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Hugo Ekitike a choisi son futur club. Et mauvaise nouvelle pour le PSG… ce n’est pas Francfort. D’après le média italien aux pages roses, l’ex-buteur de Reims a pris la décision de poursuivre sa carrière à l’AC Milan, qui le courtise afin de doubler le poste d’un Olivier Giroud qui n’a plus les moyens physiques de répéter les titularisations tous les trois jours.

Le coup est rude pour le PSG, qui ne pourra pas utiliser Ekitike pour faire baisser le prix du transfert de Kolo Muani. L’affaire est d’autant plus mauvaise pour Paris que contrairement à Francfort, le Milan AC ne veut pas formuler d’offre de transfert pour Ekitike. Le club lombard souhaite un prêt payant avec une option d’achat non-obligatoire. Face à la volonté du joueur de rejoindre l’un des plus grands clubs de Série A, le Paris Saint-Germain devrait se plier aux volontés de toutes les parties en acceptant le départ d’Hugo Ekitike vers l’AC Milan. Ce départ ne va pas rapporter une grosse somme d’argent dans l’immédiat au PSG et c’est un vrai coup dur pour la suite du mercato parisien.