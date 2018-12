EdF : Rester au PSG pour les Bleus, Rabiot reçoit un vrai conseil

Dans : PSG, Mercato, Equipe de France.

Invité à s'exprimer sur le cas d'Adrien Rabiot en équipe de France, Ludovic Obraniak ne comprend pas comment le milieu du Paris Saint-Germain en est arrivé là...

Promis à une très grande carrière depuis ses plus jeunes années, Adrien Rabiot est clairement en train de se saborder. Plus ou moins blacklisté chez les Bleus, vu que Didier Deschamps n'a pas apprécié le fait qu'il refuse de faire partie de la liste des réservistes avant la Coupe du Monde 2018, le joueur de 23 ans n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Paris. Sifflé par le public du Parc des Princes, Rabiot refuse toujours de prolonger son contrat au PSG, et Thomas Tuchel n'hésite plus à le mettre sur le banc des remplaçants. Autant dire que l'international tricolore s'éloigne de plus en plus d'un retour en équipe de France. Ce que Ludovic Obraniak ne cache pas.

« Rabiot, son bilan sportif en équipe de France est presque catastrophique. Il n'a pas montré qu'il était au-dessus de la hiérarchie actuelle. Donc son absence chez les Bleus répond d'abord à une vraie raison sportive. Et en plus de cela, il se permet des états d'âme. Je pense que la porte est entrouverte. Mais il faut qu'il la défonce par le biais de grandes prestations. Pour cela, il faut qu'il règle au plus vite son cas. Il a la chance d'être formé au PSG, un club qui fait partie du gratin européen. Combien de jeunes ont la chance d'être titulaire dans leur club formateur au sein du Top 5 européen ? C'est très rare. Tout le monde l'adorait l'été dernier. Tuchel l'a même mis capitaine en début de saison. Il avait fait un bon départ. Pour lui, ça devrait être une fierté de s'imposer comme un élément majeur dans un club comme Paris. Ça n'a pas de prix pour un titi parisien... », a balancé, sur RMC, l'ancien milieu polonais, qui estime donc que Rabiot ferait mieux de rester dans son cocon du PSG, plutôt que de partir dans un grand club étranger au mercato, s'il veut retrouver sa place chez les champions du monde.