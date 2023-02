Ecœuré par les stars du PSG, il se lâche

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit le LOSC ce dimanche (13h) en Ligue 1. Un match déjà très important pour les champions de France, en grande difficulté depuis le début de l'année 2023.

Rien ne va plus au PSG depuis quelques semaines. Et ce calendrier très chargé de février confirme les doutes autour du club de la capitale. Ce dernier reste sur une série de trois défaites de suite toutes compétitions confondues et s'enfonce de plus en plus dans la crise. Pour ne rien arranger, le vestiaire connait des tumultes. Récemment, des informations indiquaient que certains cadres, comme Neymar, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe n'étaient pas du tout satisfaits du niveau des remplaçants mais aussi des recrues estivales. De quoi pas mal faire parler et être critiqué par certains observateurs. C'est le cas de Djibril Cissé, peu fan de ce genre de comportements au sein d'un groupe.

Un comportement qui ne passe pas au PSG

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, invitant tout le monde à balayer devant sa porte. « Ceux qui doivent tenir le vestiaire et l'équipe ne sont déjà pas bons... C'est facile pour eux de dire que les remplaçants ne sont pas assez bons, et les recrues aussi. Personne n'est au niveau en ce moment. Mettez-vous déjà au niveau et faites ce que vous avez à faire sur le terrain. C'est plus facile pour les cadres de critiquer ceux qui sont arrivés en début de saison. C'est la solution de facilité de s'en prendre aux autres », a notamment indiqué Djibril Cissé, qui demande une remise en cause générale au PSG, même des joueurs dits cadres, pas au niveau selon lui depuis quelque temps déjà. La rencontre qui s'annonce face au LOSC en Ligue 1 ce dimanche au Parc des Princes est déjà celle de tous les dangers pour Christophe Galtier et ses hommes.