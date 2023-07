Dusan Vlahovic lance l'opération PSG à tout prix

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Leo Messi et le flou qui s'entretient autour de l'avenir de Kylian Mbappé ou même pour Neymar, le Paris Saint-Germain doit absolument recruter un avant-centre. Dusan Vlahovic est une piste concrète et milite même pour quitter la Juventus de Turin.

Depuis le départ d'Edinson Cavani, le PSG n'a plus de réel numéro 9. Une absence qui se fait ressentir dans certains matchs de Ligue 1 mais surtout en C1. Après plusieurs saisons sans attaquant de pointe, Paris veut changer ça et a fait du recrutement d'un buteur une priorité. Dusan Vlahovic est l'une pistes les plus sérieuses avec Harry Kane et Victor Osimhen. Contrairement aux deux autres attaquants, Vlahovic souhaite absolument rejoindre le PSG. Comme l'affirme la Gazzetta dello Sport, le Serbe est très intéressé par le projet parisien et milite en interne pour quitter la Juventus de Turin. Le joueur de 23 ans a déjà donné son aval à Paris et attend un accord entre les deux géants européens.

La Juventus attend une offre, Vlahovic rêve du PSG

La Juventus est en proie à de gros problèmes, autant sur un plan financier que sportif. La vente de Dusan Vlahovic pourrait alléger les comptes des Turinois. Le média italien affirme que l'ancien de la Fiorentina pourrait rapporter au moins 70 millions d'euros en cas de départ. Une somme exigée par la Juventus au PSG pour laisser partir le gaucher. Toutefois, les Bianconeri vont quand même perdre de l'argent sur ce dossier puisqu'ils ont dépensé plus de 90 millions au total dans le transfert du joueur formé au Partizan Belgrade. L'international serbe (21 sélections) fait le forcing afin de rejoindre le plus rapidement possible le club de la capitale. Si le PSG est séduit par Vlahovic, le joueur attend le consentement de la Juventus pour partir. Pour le moment, Paris ne satisfait pas les exigences du septième de la dernière saison en Serie A.