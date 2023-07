Dusan Vlahovic invité surprise du mercato au PSG ‍!

A la recherche d’un avant-centre durant ce mercato estival, le PSG est intéressé par Dusan Vlahovic, dont l’avenir à la Juventus Turin est incertain.

Après avoir renforcé sa défense avec les signatures de Lucas Hernandez et de Milan Skriniar ainsi que son milieu de terrain et les couloirs de son attaque avec Manuel Ugarte, Kan-in Lee ou encore Marco Asensio, le PSG va s’attaquer dans les jours à venir à son chantier prioritaire durant ce mercato estival. Il s’agit sans conteste du recrutement d’un avant-centre, un secteur totalement déserté au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain si l’on considère Kylian Mbappé comme un joueur de couloir.

Understand Dusan Vlahović could leave Juve — but only for an important bid 🇷🇸



🔴🔵 He’s one of four strikers being considered by PSG.



Chelsea are currently not negotiating for Vlahović despite reports.#CFC & Bayern appreciate Dusan but haven’t opened talks as things stand. pic.twitter.com/T6oPRRT4kU