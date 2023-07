Dusan Vlahovic est l'élu, le PSG lâche 90 millions d'euros

Dans : PSG.

Tandis que le Bayern Munich est plus avancé dans le dossier Harry Kane, le PSG s'intéresse grandement à Dusan Vlahovic. Un transfert qui sera possible à plusieurs conditions dont une très grosse offre parisienne.

Cet été, le marché des attaquants est grandement chamboulé. Le Bayern Munich est en train de finaliser l'arrivée d'Harry Kane, également pisté par le PSG qui risque de vendre Kylian Mbappé. Pour pallier au probable départ du Français, Paris doit absolument recruter un attaquant. Si Kolo Muani a été annoncé proche du club de la capitale, le manque d'expérience du buteur de Francfort ne devrait pas faire la différence. Le PSG aime plutôt le profil de Dusan Vlahovic. La Juventus de Turin n'est pas contre l'idée de se séparer de lui, puisque Romelu Lukaku se rapproche de la Vieille Dame. Selon les informations de Calcio Mercato, la Juventus attend une offre de 90 millions d'euros pour vendre l'international serbe (21 sélections).

La Juve attend 90 millions pour Vlahovic, Paris accepte

Le média italien Sportitalia affirme que cette somme exigée par les Bianconeri est jugée acceptable par le PSG qui pourrait offrir un salaire de 9 millions d'euros à Vlahovic, soit deux millions de plus que ce qu'il touche à Turin. Si Paris a pris les devants dans le dossier de l'attaquant de 23 ans, Luis Campos reste attentif à la situation de Victor Osimhen ou à celle de Gonçalo Ramos. L'ancien buteur de la Fiorentina a inscrit 29 buts en 75 matchs disputés avec la Juventus et peine à afficher son meilleur niveau. Cela n'empêche pas le PSG d'être en mesure de casser sa tirelire pour relancer l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Europe. La fin du marché des transferts risque d'être électrique. Le recrutement de Vlahovic au PSG dépend également de la signature de Lukaku à la Juventus de Turin. Les prochaines semaines seront décisives pour Paris, surtout avec l'imbroglio autour de l'avenir de Kylian Mbappé.