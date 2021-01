PSG : Mbappé prévient Paris, il demande six mois !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne compte toujours pas négocier avec le PSG pour son nouveau contrat. Cela sent le départ, à moins d'une belle surprise en fin de saison.

Leonardo a vendu du rêve aux supporters du PSG en reconnaissant qu’il travaillait actuellement sur la venue de Lionel Messi, libre de partir du FC Barcelone dans quelques mois, et déjà capable de discuter avec les clubs intéressés. Le processus risque toutefois d’être très long, ce genre de transferts ne se bouclant pas sur le coin d’une table. Le directeur sportif du Paris SG le sait très bien, lui qui discute également avec Neymar et Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat. Pour le Brésilien, cela semble bien parti puisqu’il est désireux de continuer l’aventure. En ce qui concerne le champion du monde français, il va falloir sortir les rames. Fidèle à sa stratégie depuis le début de la saison, le numéro 7 du Paris Saint-Germain prend son temps, et ne donne aucune indication sur une éventuelle future décision. Il se concentre sur le sportif, et il en a bien besoin actuellement. Mais concernant son avenir, Leonardo peut toujours attendre.

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, Kylian Mbappé n’a aucune intention de signer le moindre nouveau contrat avec le PSG dans les prochains mois, et attendra le mois de juin pour se décider. Il sera alors plus que jamais en position de force pour faire son choix, qui se résume à partir à l’étranger, Liverpool et le Real Madrid le courtisent, ou bien s’asseoir à la table pour discuter avec le PSG. Cela dépendra certainement des tendances du mercato, des moyens financiers de ses courtisans, des résultats de la saison au Paris SG, et aussi des décisions autour de Neymar et Messi. Un été qui s’annonce donc explosif pour Mbappé, qui en attendant prend soin de ne donner aucune indication au sujet de son avenir.