Duran demande son transfert, Villa donne son prix au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déjà quelques noms en tête pour venir renforcer son équipe lors de ce marché des transferts hivernal. Jhon Duran en fait partie, lui qui veut partir d'Aston Villa.

A Paris, l'année 2025 a parfaitement commencé avec un succès lors du Trophée des champions face à Monaco. Le club de la capitale vient d'ailleurs de démarrer un mois de janvier de tous les dangers. Comme indiqué par Ousmane Dembélé après le succès contre les Monégasques, les têtes pensent déjà à la réception de Manchester City en Ligue des champions le 22. Sans doute que d'ici-là, le PSG se sera renforcé lors du marché des transferts hivernal. Pour cela, il se dit que Randal Kolo Muani doit d'abord partir. Le joueur ne manque pas de prétendants, avec la Juve qui a apparemment décidé d'accélérer pour boucler son arrivée. Une bonne nouvelle pour Paris, qui réinvestira l'argent pour combler son départ. Et un profil plait particulièrement : Jhon Duran.

Duran prend sa décision, il veut quitter Aston Villa cet hiver au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JHON DURAN (@jhonduran_9)

Selon les informations de TalkSport, le Colombien a plus que jamais envie de quitter Aston Villa, conscient de l'interêt parisien à son sujet. Le club de Birmingham ne retiendra pas son joueur de 21 ans. Mais Duran, auteur de 12 buts en 26 matchs avec son club cette saison, ne sera pas bradé, puisque le média indique qu'Aston Villa veut 70 millions d'euros pour le laisser filer. La balle est donc dans le camp du Paris Saint-Germain, qui sait quoi faire pour s'attacher les services du crack sud-américain. A noter que de son côté, Aston Villa avance sur le recrutement de son remplaçant puisque Donyell Malen est proche de rejoindre l'écurie anglaise. Le Néerlandais s'est mis d'accord pour signer. Ne reste plus que l'entente entre Villa et le Borussia Dortmund.