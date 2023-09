Dortmund sait comment refroidir l’attaque de feu du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré les difficultés du Paris Saint-Germain en ce début de saison, le Borussia Dortmund ne se fait pas d’illusions. Avant leur confrontation mardi en Ligue des Champions, les Allemands s’attendent à un adversaire toujours aussi compétitif et mené par son trio offensif français.

Adulé pour ses débuts dans la capitale, l’entraîneur Luis Enrique reçoit beaucoup moins de compliments au fil des semaines. Son Paris Saint-Germain montre de bonnes intentions avec une vraie philosophie de jeu, mais l’équipe parisienne affiche aussi certaines limites. D’où la défaite à domicile concédée face à l’OGC Nice (3-2) vendredi, et la décevante cinquième place occupée après cinq journées de Ligue 1. Ce début de saison n’a évidemment pas échappé au Borussia Dortmund, futur adversaire des Parisiens mardi en Ligue des Champions.

Dortmund attend le PSG de pied ferme

Mais du côté allemand, le directeur sportif Sebastian Kehl s’attend à un Paris Saint-Germain toujours aussi redoutable, et mené par son trio offensif français. « Ils attendaient certainement plus des premiers matchs et ils ne se voyaient pas à la cinquième place, a commenté le dirigeant de Dortmund pour le média Ruhr Nachrichten. Mais la phase de groupes de la Ligue des Champions, c’est quelque chose de différent pour le club, pour les joueurs, pour la ville, pour les attentes. Ils sont également en compétition pour remporter le titre cette année. Ils sont ainsi constitués et ont investi 350 millions d’euros supplémentaires. »

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

👀 Dortmund a eu chaud sur la pelouse de Fribourg mais signe une précieuse victoire 4-2 !

👏 Mats Hummels est le héros inattendu du jour avec un doublé, dont le but du 3-2 à la 88ème minute ! https://t.co/lEwWDhFzFp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2023

« Nous savons donc quelle tâche nous attend. Nous devons être préparés à ce que Mbappé, Dembélé et Kolo Muani, les trois joueurs offensifs les plus rapides d’Europe, nous attendent, a prévenu Sebastian Kehl. On va essayer de leur donner peu d’espace, il faut être compact. Mais on aura quand même des phases de possession où il faudra relâcher la pression et être dangereux avec nos propres transitions. Cela nous convient. » A noter que le Borussia Dortmund, actuel septième de Bundesliga, ne vit pas non plus un début de saison idéal.