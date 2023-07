Donnarumma viré du PSG cet été ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté par le PSG il y a deux ans, lorsqu’il était en fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma peine à faire l’unanimité à Paris.

En alternance avec Keylor Navas lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma avait des circonstances atténuantes, en premier lieu l’absence d’une hiérarchie claire de la part de Mauricio Pochettino. La saison dernière en revanche, l’international italien n’a pas la moindre excuse. Dès le début de la saison, Christophe Galtier a fait de « Gigio » son titulaire et ne l’a jamais mis en concurrence avec quel gardien que ce soit.

Afin de le mettre encore plus à l’aise, Keylor Navas a été prêté à Nottingham Forest lors du mercato hivernal. Malgré cela, Gianluigi Donnarumma n’a jamais fait l’unanimité, alternant parfois le très bon comme sur sa ligne… et les bourdes incompréhensibles, notamment sur les sorties aériennes. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, le natif de Castellammare del Golfo ne semblait pas vraiment sur le départ. Mais selon les informations de Calcio Mercato News, il convient de rester prudent.

Luis Enrique aura le dernier mot sur le cas Donnarumma

En effet, pour l’instant, Luis Enrique n’a pas fait son choix au sujet de son futur gardien. Mais en interne, un départ de Gianluigi Donnarumma est discuté au sein des hautes sphères du club parisien. Lassés par les prestations irrégulières de l’ancien milanais, les dirigeants du PSG songent très sérieusement à s’en séparer et la Juventus Turin pourrait se positionner.

Le club turinois compte pourtant un gardien plutôt performant et régulier en la personne de Wojciech Szczęsny, mais la Vieille Dame pourrait sauter sur l’occasion de récupérer Gianluigi Donnarumma, dans le cas où le champion de France en titre le placerait sur la liste des transferts. Pour rappel, Keylor Navas revient de son prêt à Nottingham et sera donc à la disposition de Luis Enrique même si initialement, le plan de Paris était plutôt de le faire partir afin d’économiser son salaire, d’autant que l’Arabie Saoudite est sur les rangs pour recruter l’ex-gardien du Real Madrid. Le flou est donc total sur la situation des gardiens au PSG et pour l’heure, rien ne dit que Gianluigi Donnarumma gardera les cages parisiennes la saison prochaine.