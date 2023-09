Maignan au PSG, le Qatar sacrifie Donnarumma ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Interrogé sur la possibilité de revenir au PSG dans les années à venir, Mike Maignan n’a pas fermé la porte à un retour en France. Une petite phrase qui inquiète déjà Milan alors qu’un échange avec Donnarumma est évoqué.

« Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir ». Une phrase toute simple et à priori servie avec une bonne dose de langue de bois a suffi à Mike Maignan pour affoler l’Italie, alors qu’il s’est imposé ces dernières saisons comme le meilleur gardien de Série A. Titulaire en Equipe de France depuis la retraite internationale prise par Hugo Lloris après la Coupe du monde 2022, Mike Maignan pourrait bien faire l’objet de rumeurs incessantes dans les semaines et les mois à venir. Et pour cause, la presse italienne est sur le qui-vive, à l’affût du moindre indice.

Et d’après les informations du Quotidiano Sportivo, une offensive du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival est à redouter du côté de l’état-major du Milan AC. La première raison qui pourrait pousser le PSG à foncer sur Mike Maignan, c’est tout simplement que Luis Enrique n’est pas un grand fan de Gianluigi Donnarumma. Certes, l’international italien réalise un bon début de saison avec de belles parades notamment lors du match face à l’OL, où il a été massivement sollicité malgré la large victoire du PSG (1-4). Mais le gardien transalpin, peu à l’aise dans le jeu court au pied, ne colle pas vraiment avec la philosophie prônée par Luis Enrique.

60 millions d'euros plus Donnarumma contre Maignan ?

C’est ainsi que selon le média italien, une offre colossale estimée à 60 millions d’euros plus Gianluigi Donnarumma pourrait être soumise à l’AC Milan afin de recruter Mike Maignan de la part du PSG l’été prochain. Une offre colossale à laquelle le club lombard devrait réfléchir à deux fois car elle permettrait au Milan AC de récupérer un gros chèque et un gardien de niveau équivalent à Maignan, bien que son style soit très différent. Du côté du PSG, cette volonté de recruter le gardien des Bleus répond à une certaine logique après les arrivées de Dembélé, Kolo Muani ou encore Lucas Hernandez. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont un espoir de rafler la mise ou si le Milan AC fermera de manière très claire la porte à Mike Maignan.