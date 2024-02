Donnarumma est un monstre, le PSG en a enfin la confirmation

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Très critiqué depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma porte enfin le PSG cette saison. Le gardien italien a souvent sauvé les Parisiens avec ses arrêts. Une progression confirmée par les statistiques.

Gianluigi Donnarumma enfin réhabilité au PSG ? Le meilleur joueur de l'Euro 2021 n'a cessé d'être critiqué à Paris depuis son arrivée. Il faut dire qu'il a commis plusieurs grosses erreurs, notamment une perte de balle fatale face au Real Madrid en mars 2022 qui avait coûté la qualification en quart de finale au PSG. Cette défiance est aussi expliquée par son faible jeu au pied, lequel a mis en danger son équipe à maintes reprises. Tous ces éléments le menaçaient clairement alors que Luis Enrique, adepte du jeu collectif, arrivait dans la capitale et que Arnau Tenas s'était distingué à l'automne. Cependant, Donnarumma a bien renversé la vapeur depuis. L'Italien est un numéro 1 incontestable dans les buts, étant même l'un des hommes forts du onze parisien.

Donnarumma fait une grosse saison au PSG

On ne compte plus les arrêts décisifs qu'il a réalisés ces dernières semaines, en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Donnarumma est en forme et les chiffres le prouvent. Le quotidien Le Parisien a fait le point sur les statistiques parlantes de l'état de grâce du gardien du PSG. Tout d'abord, Donnarumma est actuellement le meilleur gardien de Ligue 1 sur le pourcentage d'arrêts réalisés. Il a stoppé 82,9% des tirs, c'était 76% la saison précédente. Cela fait de lui le sixième gardien le plus performant en Europe dans ce domaine. Il a aussi augmenté son taux de clean sheets, lequel est passé de 34% à 42,1% en un an.

Gigio Donnarumma possède le plus haut pourcentage d’arrêts réalisés en Ligue 1 (82,9 % contre 76 % la saison passée) et le sixième à l’échelle européenne. 📈🇮🇹



Son taux de clean sheets est passé de 34 % en 2022-2023 à 42,1 % cette saison.



Il a également progressé dans le jeu… — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 21, 2024

Une progression non négligeable alors que la défense parisienne est apparue fébrile cette saison. Enfin, Donnarumma a surtout progressé dans son point faible : le jeu au pied. Celui-ci est plus propre par rapport à la saison dernière. Il a réussi 44% de ses dégagements au PSG contre 36,5% un an avant. En outre, son pourcentage de passes réussies monte à 90,5%, le troisième meilleur taux d'Europe. Le signe peut-être que le travail de Luis Enrique porte ses fruits avec le portier italien. Dans ces conditions, Donnarumma va pouvoir retrouver une confiance totale et il n'entendra plus parler de ses remplaçants au PSG : Keylor Navas et le jeune Arnau Tenas.