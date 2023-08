Dimanche de fou au PSG, Mbappé revient à l’entrainement

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Mbappé se réconcilient de manière spectaculaire, au lendemain du triste 0-0 contre Lorient.

Le changement de tendance se confirme au sein du PSG, et Kylian Mbappé, qui a ouvert la porte à une prolongation avec un bon de sortie dans un an, a vu son message être accueillir chaleureusement au sein du club de la capitale. La preuve, il a retrouvé immédiatement la séance d’entrainement de décrassage de Luis Enrique ce dimanche, au centre d’entraînement de Poissy. C'est ce qu'affirme RMC, pour qui Mbappé a quitté le loft pour rejoindre le groupe principal ce dimanche matin.

Mbappé bientôt prêt pour la Ligue 1 ?

🚨🚨Kylian Mbappé réintègre le groupe de Luis Enrique. Il est à l’entraînement ce matin au Campus PSG pic.twitter.com/SJwAGbWdwJ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 13, 2023

Nul doute que cela signifie que l’attaquant français va faire une semaine complète avec le groupe et retrouver le chemin des terrains très rapidement, après avoir disputé un seul vrai match de préparation avant sa mise à l’écart avant la tournée en Asie. Une preuve en tout cas que les réactions se réchauffent entre Mbappé et le PSG, même si absolument rien n’est signé en ce qui concerne son avenir immédiat, ou plus lointain.

Le club de la capitale a toutefois expliqué que tout était sur le point de rentrer dans l'ordre, avec des discussions qui allaient désormais dans le bon sens. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a fait savoir le champion de France en titre.