Désiré Doué arrive au PSG, Rennes accepte l'offre à 50ME ‍!

Le joueur ayant préféré signer au Paris Saint-Germain plutôt qu'au Bayern Munich, le Stade Rennais devait s'entendre avec les champions de France. C'est désormais chose faite et Désiré Doué va bien signer au PSG.

Le PSG en rêvait, et la mission est à présent accomplie pour Luis Campos et surtout Nasser Al-Khelaifi qui en avait fait une histoire personnelle. En effet, Loïc Tanzi révèle ce mercredi soir que le club breton et le Paris Saint-Germain viennent de trouver un accord pour le transfert du jeune milieu offensif, récemment médaillé d'argent avec l'équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris.

Longtemps en concurrence avec le Bayern Munich, le club de Ligue 1 avait réussi à convaincre Désire Doué en lui proposant un challenge sportif intéressant sous la direction de Luis Enrique, mais également un joli salaire. Cependant, le Stade Rennais n'avait pas encore discuté de tout cela avec le PSG, mais tout est réglé en échange d'un gros chèque.

🚨🔴🔵 Désiré Doué to Paris Saint-Germain, agreement confirmed and here we go!



Rennes will receive fee close to €60m after PSG got the green light from Doué two days ago.



Medical tests booked on Thursday for Doué ahead of contract signing after PSG won the race vs Bayern. pic.twitter.com/BKfdCHSCgM