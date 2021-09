Des Ultras du PSG ont frappé fort à Rennes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un climat extrêmement tendu en Ligue 1 et en Ligue 2, des Ultras du PSG auraient fait le déplacement chez un membre des Ultras de Rennes pour lui voler, avec violence, une bâche.

Dans le monde des supporters, le vol d’une bâche est quasiment une déclaration de guerre, et les conditions dans lesquelles les Ultras du PSG auraient volé celle du Roazhon Celtic Kop annoncent probablement des événements désagréables. Vendredi, le RCK 1991 a annoncé sa mise en sommeil suite « au vol de notre bâche domicile dans des circonstances dignes d’un guet-apens sur l’un de nos membres qui portent directement atteinte à la sécurité de sa famille ». Et l’association de supporters rennais d’annoncer l’annulation de ses déplacements Bordeaux en Ligue 1, et à Arnhem en coupe d’Europe, une décision radicale et qui pourrait durer. Si le Stade Rennais a apporté son soutien au RCK 1991, le club breton n’a rien dit sur les conditions de ce vol, mais Ouest-France a quelques indices sur cette attaque.

Le quotidien affirme que des Ultras du PSG auraient suivi discrètement un responsable des Ultras rennais après la victoire contre Clermont, avant de passer à l’attaque à son domicile, arrosant ce dernier et son père avec du gaz lacrymogène. Après avoir volé la bâche, les agresseurs seraient repartis avec ce précieux butin. Selon OF, aucune plainte n’a été déposée par le supporter en question, le linge sale semblant devoir se laver entre Ultras. Car ce « braquage » serait la réponse à une baston entre supporters en 2019 lorsque des fans du PSG et du Stade Rennais s’étaient empoignés en marge de la finale de la Coupe de France gagnée par le club breton au Stade de France. A l'heure où le football français traverse un début de crise suite aux nombreux incidents intervenus dans plusieurs stades, la Ligue 1 se serait bien passée de cela.