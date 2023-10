Des chiffres truqués, le meilleur ennemi du PSG passe à l'attaque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Même s'il ne parvient pas à performer en Ligue des Champions, le PSG continue d'agacer en Espagne, où son meilleur ennemi s'en est encore pris à la gestion du club de la capitale par le Qatar.

Le PSG n’a jusqu’à présent jamais remporté le moindre titre européen depuis qu’il a été racheté par le Qatar en 2011. Malgré des moyens colossaux dépensés depuis plus d’une décennie, les échecs en Ligue des Champions se succèdent. Pas de quoi inquiéter les ténors espagnols, qui peuvent eux se targuer de savoir comment soulever régulièrement la Coupe aux grandes oreilles, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Il n’empêche, par son pouvoir financier plus que par ses résultats sportifs, le PSG dérange en Espagne, et notamment le patron de sa Ligue, Javier Tebas.

Présent au Festival Dello Sport en Italie, le dirigeant espagnol a fait le tour de la question économique concernant les clubs européens, soulignant que le FC Barcelone avait fait d’énormes efforts pour se restreindre cet été et cocher toutes les cases afin de recruter proprement. Le fait que la Liga soit un championnat majeur malgré des règles drastiques a forcément fait bifurquer la conversation sur le PSG et la Ligue 1. Pour Javier Tebas, le Qatar fait absolument ce qu’il veut sur le plan financier, et ni la DNCG ni l’UEFA ne le dérangent vraiment.

"L'ingénierie financière du PSG"

« En France on sait que le PSG a perdu 605 millions d'euros, et sans ingénierie financière ce serait bien plus. Le PSG pourrait remporter le titre de champion en gaspillant de l’argent », a signalé, un brin désabusé, un Javier Tebas pour qui les vrais chiffres sont bien pires que ceux annoncés par le club de la capitale. Une référence directe aux contrats jugés surévalués de certains sponsors directement ou indirectement en cheville avec le Qatar, et qui gonflerait ainsi le prix afin de permettre au Paris SG de continuer son train de vie. En tout cas, Paris et Nasser Al-Khelaïfi se savent surveiller de longue date depuis l’Espagne, ce qui n’est absolument pas nouveau. Mais avec les pertes de Neymar et Messi, ce sont aussi de grandes figures du marketing qui ont quitté le PSG cet été, et cela pourrait également avoir des conséquences sur le plan économique sur les chiffres du club de la capitale en fin de saison.