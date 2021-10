Denis Zakaria, le plan D du PSG au mercato ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum, le PSG cherche toujours la bonne formule au milieu de terrain.

Et pour cause, l’international néerlandais vit une adaptation difficile au Paris Saint-Germain. Remplaçant dans les grands matchs comme face à Manchester City ou l’OM, Georginio Wijnaldum ronge son frein. De son côté, Mauricio Pochettino cherche toujours la bonne formule, et l’entraîneur du Paris SG avait pris la décision d’aligner Danilo Pereira d’entrée de jeu au Vélodrome. Le Portugais a été bon, mais le PSG souhaite un numéro six d’un autre calibre pour l’avenir. C’est ainsi que Paul Pogba, Franck Kessié et Marcel Brozovic sont des pistes de Leonardo. Mais à en croire le site Fichajes.net, un quatrième milieu de terrain est surveillé par le directeur sportif du Paris SG et fait pour le moment office de plan D.

Pogba, Kessié et Brozovic également ciblés par le PSG

Il s’agit de Denis Zakaria, l’international suisse du Borussia Mönchengladbach. Très vite catalogué comme un joueur prometteur amené à évoluer dans un grand club de Premier League, le natif de Genf en Suisse peine à confirmer tout son talent et à passer le cap. C’est peut-être pour cet été dans la mesure où sa situation contractuelle risque de l’amener à quitter la Bundesliga. Et pour cause, Denis Zakaria est en fin de contrat en juin 2022 avec le Borussia Mönchengladbach et pour le moment, le géant d’1m91 n’a pas accepté de prolonger son contrat. Une situation que le PSG surveille de près, à l’instar de plusieurs clubs de Premier League. Pour le moment, le milieu défensif suisse n’est pas la priorité du Paris SG. Mais dans le cas où les dossiers menant à Pogba, Kessié ou encore Brozovic traineraient en longueur, alors Leonardo pourrait tenter une offensive sur Denis Zakaria. Pour recruter un joueur dans ce secteur de jeu, Paris devra néanmoins dégraisser au milieu de terrain. Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Rafinha et Danilo Pereira pourraient être concernés.