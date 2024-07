Dembele, Neymar, Messi, le PSG trouve sa nouvelle cible au Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est attendu au tournant cet été sur le marché des transferts. Si le club de la capitale se fait plutôt discret, du mouvement est encore à attendre à toutes les lignes.

A Paris, les fans et observateurs attendent encore du mouvement en ce marché des transferts estival. Il faut dire que le PSG peine à concrétiser ses deals. Pourtant, les manques sont importants et Luis Enrique attend de nombreux renforts. Tout pourrait donc se décanter pendant les prochains jours. Et personne n'est à l'abri d'une surprise, qui plus est avec les champions de France. Parmi les postes que veut renforcer le PSG : la défense. Si le club de la capitale a raté Leny Yoro, d'autres pistes séduisantes sont tout de même en réflexion. Et comme souvent, l'une d'elle mène du côté du FC Barcelone...

Araujo, le PSG prêt à sauter sur l'occasion

Selon les informations d'El Nacional, le Paris Saint-Germain est toujours à l'affût dans le dossier Ronald Araujo ! Le défenseur uruguayen, en fin de contrat en juin 2026, n'arrive pas à se mettre d'accord avec sa direction pour prolonger son bail. Une situation qui n'échappe pas au PSG, qui aimerait refaire un coup à la Ousmane Dembélé. L'idée est de récupérer l'international uruguayen à moindres frais, comme cela avait été le cas avec le champion du monde tricolore. Le média rajoute que le Barça devrait multiplier les contacts prochainement avec l'entourage du défenseur de 25 ans afin de ne pas se refaire griller par le Paris Saint-Germain. Ronaldo Araujo est pour le moment estimé à 70 millions d'euros mais plus le Barça perd du temps et plus son prix baissera. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United et Liverpool ont longtemps suivi l'ancien de Boston River. Mais les deux écuries anglaises ont abandonné et laissent le champ libre au club de la capitale.