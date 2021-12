Dembélé dit oui à la Juventus, et interpelle le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé, qui a refusé l’offre de prolongation de Barcelone, est tombé d’accord avec la Juventus. Mais le Français attend un signe du PSG…

Sa prolongation au FC Barcelone semblait en très bonne voie, tout est finalement en passe de s’écrouler. En fin de contrat avec le club blaugrana en juin prochain, Ousmane Dembélé a refusé la dernière offre de prolongation du Barça. Très gourmand financièrement, l’agent de l’international tricolore réclame 40 millions d'euros de salaire par an et une prime à la signature de 20 millions d'euros. Des chiffres inatteignables pour le FC Barcelone, qui se trouve dans une situation financière fragile et qui refuse de céder à une telle folie pour Ousmane Dembélé. Logiquement, cette information a fait grand bruit et les plus grands clubs européens ont jeté un œil au dossier Dembélé. Plusieurs clubs anglais dont Newcastle sont en piste mais selon les informations livrées ce jeudi par Sport, c’est la Juventus Turin qui est en pole position pour accueillir l’ancien crack du Stade Rennais et du Borussia Dortmund.

Dembélé attend l'offre du PSG

En effet, un accord de principe a été trouvé entre la Juventus Turin et Ousmane Dembélé, que ce soit financièrement ou sur la durée du contrat. En revanche, l’attaquant du FC Barcelone et de l’Equipe de France n’a pas encore donné son feu vert pour rejoindre le club italien, même si les contours de l’accord sont trouvés. Et pour cause, Ousmane Dembélé souhaite attendre l’offre du Paris Saint-Germain, qui réfléchit très sérieusement à casser sa tirelire pour attirer le crack des Bleus dans ses filets. Malgré un physique qui pose question, l’attaquant de 23 ans est un prodige de sa génération et le Paris SG en a bien conscience. Le Qatar, qui va sans doute perdre Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, verrait d’un très bon œil le recrutement d’un autre grand talent français. Reste maintenant à voir si l’offre du PSG sera au goût d’Ousmane Dembélé, qui pourrait également recevoir des propositions de dernière minute de Manchester United et d’Arsenal selon Sport. Le dossier « Dembouz » s’enflamme et on pourrait bien ne pas être au bout de nos surprises…