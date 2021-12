La folie Ousmane Dembélé, le PSG et les Anglais en transe, le Barça va pleurer

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Alors que la prolongation d'Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone semblait en bonne voie, tout risque d'échouer à quelques heures du début du mercato. Le PSG et les clubs anglais débarquent pour satisfaire financièrement le Français.

Décidément, Ousmane Dembélé a toujours été insaisissable en football. Ses dribbles déroutants de gauche à droite ont piégé plus d'un défenseur. Il a régulièrement alterné comportement nonchalant et performances encourageantes avec le Barça. Et, enfin, la question de sa prolongation qui donne bien des maux de têtes à la direction catalane. En fin de contrat en juin prochain, Dembélé n'a pour l'heure pas prolongé avec son club malgré les appels du pied toujours plus présent de Xavi et du président Joan Laporta. Ces derniers jours, l'ancien rennais semblait décidé à trouver un accord avec ses dirigeants et à prolonger son aventure à Barcelone mais ses demandes financières rendent le dénouement de plus en plus incertain.

40 millions annuel, trop pour le Barça mais pour le PSG...

Ousmane Dembélé n'aurait en effet pas l'intention de prolonger pour prolonger et exigerait une belle revalorisation salariale offerte par la direction blaugrana. Fabrizio Romano cite dans un tweet Gerard Romero, un youtubeur catalan très proche et très informé de la situation du Barça qui s'avère pessimiste sur l'avenir de Dembélé avec les Catalans.

« Ousmane Dembélé. La situation est en réel danger comme le signale @gerardromero. Rencontre entre l'agent de Dembélé et le Barça aujourd'hui. Le Barça a dit qu'il n'était PAS en mesure de lui donner le salaire qu'il voulait. Game over ? Ousmane est ouvert pour parler UNIQUEMENT à ses conditions. C'est maintenant très compliqué », rapporte le spécialiste italien du mercato. Gerard Romero précise que Dembélé réclame 40 millions de salaire par an et une prime à la signature de 20 millions, bien au-dessus des possibilités catalanes.

Si la demande du joueur français a ulcéré et découragé les Barcelonais, elle peut attiser la curiosité du PSG. A l'image du tweet posté par le célèbre informateur qatari, Mohammed Saeed Alkaabi. « Paris veut Dembélé » assure le journaliste, le PSG garde un œil sur Ousmane Dembélé et ce depuis longtemps. Les Parisiens n'auraient d'ailleurs aucune difficulté à céder aux exigences financières du natif d'Evreux. Ce serait également la même chose du côté de la Premier League, où trois clubs anglais se précipitent pour répondre aux exigences de l'ancien du Stade Rennais. Il s'agit de Chelsea, Manchester United et Newcastle, le nouveau riche de la Premier League.