Dembélé au PSG, le Barça s'amuse à ralentir la signature

Présent dans la capitale depuis quelques jours, Ousmane Dembélé n'a toujours pas signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, les rumeurs circulent sur ce retard, mais la raison est relativement simple et le Barça est pointé du doigt.

Après avoir quitté ses coéquipiers du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est arrivé jeudi en toute discrétion à Paris. Depuis, les supporters attendent que les champions de France officialisent son transfert du Barça au PSG, mais aucune fumée blanche n’est sortie au-dessus du Parc des Princes vendredi, alors que de nombreux insiders annonçaient une officialisation pour ce jour-là. Forcément, plus le temps passe et plus les rumeurs circulent, et compte tenu des soucis physiques de l’attaquant tricolore, il s’est chuchoté que la première partie de la visite médicale ne s’était peut-être pas passée aussi bien que cela. Ou bien que les exigences financières de Dembélé avaient changé. Mais à en croire L’Equipe, la réalité est bien différente et c’est du côté des dirigeants barcelonais que les regards doivent se tourner pour expliquer ce retard.

Dembélé signera au PSG, le Barça n'y peut plus rien

Aucune cause médicale, encore moins financière puisque le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé s’étaient entendus depuis plusieurs jours, mais tout simplement la volonté de Joan Laporta de faire traîner les choses. Globalement, les dirigeants barcelonais prennent du temps avant d’adresser les documents indispensables à la signature du nouveau contrat de l’attaquant de 26 ans avec le PSG.

Faute de ces papiers, les champions de France ne peuvent pas finaliser ce transfert, mais malgré cette mauvaise volonté barcelonaise, l’opération se fera et Ousmane Dembélé sera rapidement un joueur parisien. Car les fameux cinq jours évoqués en début de semaine pour aboutir à un accord entre le joueur et Paris n'existent pas, le clan Dembélé ayant bien fait les choses en levant la clause avant le 1er août, seule condition à un transfert cet été. Moyennant 50 millions d'euros, le PSG va bien s'offrir son huitième renfort du mercato.