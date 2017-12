PSG : Le message clair et net de Verratti au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Actuellement en vacances pendant cette trêve hivernale, Marco Verratti s'est confié sur la deuxième partie de saison haletante qui attend le Paris Saint-Germain.

En engrangeant pas moins de 50 points en 19 journées de Ligue 1, le club de la capitale française a pratiquement réalisé un sans faute en cette fin d'année 2017. Hormis l’accroc à Strasbourg début décembre (1-2), le PSG a marché sur le championnat, qui semble d'ores et déjà plié à la trêve, sachant que Monaco et l'OL complètent le podium neuf points derrière. Sauf que le plus dur reste à faire durant cette deuxième saison sous les ordres d'Unai Emery. Ce que Marco Verratti ne cache pas, lui qui est impressionné par la qualité du groupe francilien.

« Je crois que c'est l'équipe la plus forte avec laquelle j'ai jamais joué. Même quand tu regardes le banc... Il n'y a que de grands joueurs qui seraient titulaire n'importe où. C'est normal de ne pas être satisfait quand tu ne joues pas, mais en même temps, tu sais que ceux qui sont sur le terrain se donnent à 100 %. Si on travaille bien on peut vraiment aller loin. On reste en bonne position pour la deuxième partie de saison, c'est vrai, mais si on ne gagne rien à la fin ça ne sert à rien. On doit bien comprendre qu'il faut travailler encore plus pour prétendre gagner des trophées. Si on commence un match sans être concentrés à 100 % ça va être difficile. Il y aura des moments compliqués, on le sait, donc il faut être préparés à tout pour faire une grande saison », a expliqué, sur le site du PSG, Verratti, qui pense donc que ce Paris-là a toutes les qualités requises pour réaliser son rêve de remporter la Ligue des Champions. Sauf que pour cela, il faudra d'abord se défaire du Real Madrid en huitièmes de finale... Pas une mince affaire, mais avec des joueurs comme Neymar ou Mbappé, rien n'est impossible pour le PSG.