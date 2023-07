Dembélé arrive au PSG, les 50 millions payés au Barça ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf énorme retournement de situation, Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. L'attaquant français du FC Barcelone a donné son accord pour signer au PSG, la clause de 50 millions d'euros va être payée au Barça.

Six ans après avoir déjà fait le coup avec Neymar, le Paris Saint-Germain va aller chercher un attaquant de Barcelone en payant juste sa clause libératoire. Pire encore pour le club catalan, sur les 50 millions d’euros qui seront déposés dans les prochaines heures auprès de la Liga, le Barça devra redonner 25 millions d’euros à Ousmane Dembélé, puisque cela avait été prévu comme cela lors d'une première prolongation en 2022. En fixant à ce lundi 31 juillet la date limite pour cette clause et voyant que l’international tricolore ne prolongeait pas, Joan Laporta se doutait que l’histoire pouvait mal tourner, et cela est le cas. Même si Xavi a encore une fois tenté de dire tout le bien qu'il pensait de lui à son attaquant, c'était déjà probablement trop tard.

Le PSG a envoyé un courrier au Barça

Dimanche, le PSG est passé à la vitesse supérieure, et Fabrizio Romano a confirmé ces dernières heures qu’Ousmane Dembélé avait accepté l’offre du Paris Saint-Germain où il va s’engager pour les cinq prochaines saisons. Histoire de ne pas prendre le Barça en traître, Nasser Al-Khelaifi, qui a géré personnellement ce dossier, a même déjà adressé un courrier à son homologue espagnol afin de l’informer des événements à venir. A savoir qu'un représentant du joueur va déposer les 50 millions d'euros de la clause libératoire auprès du service juridique de la Liga, et ce qui va ensuite permettre à Ousmane Dembélé de s'engager dans les jours qui viennent avec le Paris Saint-Germain.

Du côté du FC Barcelone, actuellement en tournée aux Etats-Unis, on est évidemment furieux, au point même que le Mundo Deportivo affirme que Joan Laporta veut « entrer en guerre » contre le PSG et exiger de l'UEFA qu'elle se penche sur les conditions financières de l'opération et le respect des règles du fair-play financier par les champions de France. Mais les médias espagnols expliquent que Joan Laporta a bien compris que les choses étaient mal engagées. Et si Xavi va tenter une ultime fois de convaincre l'attaquant de 26 ans de changer d'avis, le club se prépare déjà à ne pas voyager avec lui jusqu'à Las Vegas où les Blaugrana joueront un dernier match de préparation mercredi contre l'AC Milan.

Cette décision prise par celui que le Barça avait acheté pour 135 millions d'euros à Dortmund en 2017 aurait été précipitée par les rumeurs qui ont circulé ces derniers jours sur la volonté de son club de l'inclure dans un possible échange pour avoir Kylian Mbappé. S'interrogeant déjà sur son avenir au Camp Nou, Ousmane Dembélé, qui sort d'une saison très médiocre avec seulement 8 buts et encore des blessures, a donc finalement décidé de revenir en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Pour le PSG, c'est un premier gros coup sur ce mercato, même si l'affaire Kylian Mbappé n'est évidemment pas réglée d'un seul coup.