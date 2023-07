24 heures chrono, l'énorme forcing du PSG pour Dembélé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Buteur avec le Barça en amical face au Real Madrid samedi, Ousmane Dembélé pourrait bien dire adieu au club catalan au cours des prochaines heures sachant que le Paris Saint-Germain est tout proche de boucler le transfert de l’attaquant français.

Ousmane Dembélé a-t-il marqué son dernier but sous le maillot du Barça dans le Clasico face au Real Madrid en préparation estivale samedi soir ? C’est fort possible, sachant que l’international français continue de se rapprocher du PSG. D’après RMC Sport, « le champion du monde est toujours aussi proche de Paris » et le deal pourrait bien se faire au cours des prochaines heures. Tout simplement parce que la clause libératoire de 50 millions d’euros inscrite dans le contrat de Dembouz expirera au 31 juillet, date après laquelle le chèque demandé pour Dembélé doublera.

Dembélé hésite, c'est le dernier obstacle

🚨 Alors que la clause libératoire à 50 millions d'euros du joueur expire lundi soir, Ousmane Dembélé est toujours aussi proche du PSG. Les prochaines heures seront décisives et à Paris, tout le monde est mobilisé. — RMC Sport (@RMCsport) July 30, 2023

Autant dire que Paris va tout faire pour boucler la venue de l’ancien Rennais avant lundi soir. Et du côté parisien, l'optimisme est de mise : « Sauf changement de dernière minute, Ousmane Dembélé sera Parisien ». Le changement de dernière minute, ce serait tout simplement l'hésitation du joueur, qui se voyait bien faire une belle saison au FC Barcelone et pas du tout quitter le club à la dernière minute. Selon l'expert du mercato Fabrizio Romano, tout est désormais entre les mains de l'ancien rennais qui n'a toujours pas donné son feu vert total. De son côté, afin d'être prête au plus vite, la direction sportive du PSG s’active pour emboîter toutes les pièces du puzzle durant la journée de lundi afin d’annoncer la grande nouvelle dès mardi.

La visite médicale est planifiée

Ce transfert de 50 ME pourrait être une très belle affaire pour le PSG, sachant que Dembouz vaut au moins 60-70 ME et alors que le Barça avait déboursé 135 ME pour l’acheter à Dortmund afin de compenser le départ record de Neymar… à Paris. Un dossier de plus qui ne va pas adoucir les relations entre le PSG et le FCB, surtout que Xavi comptait sur l’attaquant de 26 ans pour la saison à venir. Mais malgré le fait que Dembélé soit « heureux » à Barcelone, c’est bien du côté du Parc des Princes que l’ailier devrait logiquement poursuivre sa carrière. Avec Kylian Mbappé sur un autre côté et le futur avant-centre tant désiré par Luis Campos et Luis Enrique, que ce soit Harry Kane ou un autre, le PSG pourrait bien avoir un sacré trio offensif pour tenter d’accomplir son rêve de remporter la Ligue des Champions. Il va en tout cas tenter d'y apposer une nouvelle pierre, avec la visite médicale de Dembélé qui est même prévue ce lundi aux Etats-Unis, histoire d'être prêt à réaliser le gros coup dès que le feu vert sera total.