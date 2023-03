PSG : Véronique Rabiot et Nasser Al-Khelaïfi, la saga reprend

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déçu par ses recrues estivales au milieu de terrain, le PSG souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu l’été prochain et cible de plus en plus ouvertement Adrien Rabiot.

En fin de contrat au mois de juin avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot a de grandes chances de changer d'air lors du mercato estival. La Vieille Dame souhaite prolonger le contrat de l’international tricolore, mais ce dernier a des exigences financières importantes qui pourraient mettre à mal l’objectif de la Juventus dans ce dossier. Suivi en Premier League, Adrien Rabiot a également la cote en France après son excellente Coupe du monde avec les Bleus. C’est ainsi que selon les informations de Don Balon, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain fait l’objet d’un intérêt très vif de la part du club de la capitale. C’est en premier lieu Nasser Al-Khelaïfi qui a activé cette piste et qui aimerait faire revenir Adrien Rabiot au PSG alors que dans ce secteur de jeu, les recrues estivales de Luis Campos n’ont pas convaincu, que ce soit Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Vitinha et le très souvent blessé Renato Sanches.

Al-Khelaïfi veut Rabiot au PSG cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Agacé par les recrutements ratés de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en mains dans le dossier Rabiot en débutant en personne les négociations avec l’entourage du joueur de la Juventus Turin. Homme fort du club turinois depuis plusieurs mois, Adrien Rabiot a gagné en maturité et s’est imposé comme un élément incontournable de la Juventus Turin mais également de l’Equipe de France, où il est désormais un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Le PSG verrait d’un très bon œil le retour de l’un de ses Titis et d’un des meilleurs joueurs français du moment, à l’heure où le club de la capitale veut en finir des stars trentenaires à gros salaire et où le projet doit plus que jamais s’articuler autour de joueurs français ou attachés au PSG à l’instar de Mbappé ou encore Kimpembe.

Véronique Rabiot et ses exigences financières de retour

Reste maintenant à voir si Rabiot, qui n’était pas parti de Paris en très bons termes, acceptera de revenir en France alors que la Premier League est à ses pieds. Outre-Manche, Chelsea et Manchester United sont prêts à lui offrir un salaire équivalent à celui proposé par le PSG. Nasser Al-Khelaïfi sait par conséquent que le dossier est loin d’être réglé. Des arguments qui comptent pour la mère d'Adrien, Véronique, qui gère les intérêts de son fils. Sa relation avec Paris, et notamment Leonardo, avait été houleuse sur la fin, quand le milieu de terrain avait fait croire qu'il se dirigeait vers une prolongation avant de bifurquer en fin de saison. Depuis, Véronique Rabiot continue d'afficher de très hautes ambitions financières pour l'international français, ce qui a totalement écarté la Juventus des négociations.