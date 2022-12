Cristiano Ronaldo et l’Arabie Saoudite défient direct le PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouveau joueur d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a lâché ses premiers mots. Quant à son premier challenge, il pourra être de faire tomber le PSG dans un match de gala de haut vol.

Cristiano Ronaldo n’a même pas attendu l’ouverture du marché des transferts pour faire le choix de son futur club. Homme de la Ligue des Champions, le Portugais a tiré un trait sur le football européen à 37 ans, et a rejoint Al-Nassr. Le club de Riyad lui offre certes un pont d’or, mais l’absence de compétition de renom met forcément CR7 loin des regards du gratin du football. Avec ce choix, il prend le risque de ne plus évoluer en équipe nationale dans les années à venir, et notamment au prochain Euro dans 18 mois, qu’il rêve toujours de disputer. En plus de cela, il laisse Lionel Messi et les grands attaquants européens comme Karim Benzema se battre pour une Ligue des Champions qu’il a toujours eu comme objectif depuis le début de sa carrière.

Cristiano Ronaldo excité par le projet d'Al-Nassr

Mais le choix est fait, et Cristiano Ronaldo se prépare à mettre un énorme coup de projecteur sur le football saoudien, et notamment son club le plus populaire. A 22.000 euros par heure, son futur salaire à Al-Nassr, l’investissement n’est pas anodin mais rien n’arrête le Royaume dont les richesses sont quasiment infinies. En tout cas, le Portugais a déjà annoncé la couleur lors de ses premières déclarations. « Je suis excité par cette nouvelle expérience dans un championnat différent, dans un pays différent. La vision qu’a Al-Nassr est très inspirante. Je suis impatient de rejoindre mes nouveaux coéquipiers, et les aider à obtenir plus de succès », a livré CR7 au moment de poser avec son nouveau maillot.

يوم التاسع عشر من يناير هناك مباراة بين باريس سان جيرمان و نجوم الهلال و النصر، قد نشاهد صداما آخر بين ميسي وكريستيانو في الرياض ؟ EL DÍA 19 DE ENERO JUEGA EL PSG CONTRA LAS ESTRELLAS DE AL NASSR Y AL HILAL, PODREMOS VER OTRO ENFRENTAMIENTO ENTRE LEO Y CRISTIANO EN RIYADH? pic.twitter.com/XqFyOyl7lV — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 30, 2022

Attendu début janvier à l’entrainement, Cristiano Ronaldo va devoir rapidement se mettre en jambes car le championnat saoudien bat son plein et son équipe est à la lutte pour le titre. Mais il y a aussi un petit évènement qui va valoir le détour, et pourrait donner à ce mois de janvier des allures de Clasico revisité. En effet, le journaliste Achraf Ben Ayad, véritable référence du journalisme sportif dans le monde arabe, a souligné que le match amical organisé par le PSG lors de sa tournée express dans le Golfe était prévu contre les stars de deux clubs saoudiens : Al-Hilal et Al-Nassr. La possibilité de voir Cristiano Ronaldo affronter le club parisien de Lionel Messi est donc réelle, et donnerait une sacrée ampleur à cette tournée validée il y a un an, mais qui avait été en partie repoussée en raison de la situation sanitaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي النصر السعودي (@alnassr_fc)

L’affiche doit en tout cas faire rêver tout le Moyen-Orient, qui se pince déjà pour réaliser que Cristiano Ronaldo va bien évoluer pendant plus de deux ans dans le championnat saoudien, avec forcément comme objectif d’aller chercher le titre national et pourquoi pas de remporter la Ligue des Champions Asiatique dans la foulée. Une compétition que son club d’Al-Nassr, loin du podium la saison dernière, ne dispute pour le moment toujours pas.