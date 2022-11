Cristiano Ronaldo au PSG, les dingueries c'est fini !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG l'a constaté en Ligue des champions, quand l'une de ses trois stars offensives est absente, c'est tout de suite plus difficile. Alors, l'idée d'un recrutement est dans l'air, mais Paris ne fera pas n'importe quoi.

Le dernier marché des transferts a été relativement « sobre » dans le sens des signatures au PSG, le club de la capitale menant un double chantier en tentant dans le même temps de faire partir de nombreux joueurs. Mais à l’heure du bilan, il y a un petit parfum de déception du côté du Parc des Princes, Luis Campos n’ayant pas réussi à faire venir Milan Skriniar, le renfort défensif tant attendu, et Robert Lewandowski, censé épauler Kylian Mbappé, mais qui a finalement signé au FC Barcelone. Si le dossier du défenseur de l’Inter semble toujours sur le feu et pourrait se concrétiser en janvier prochain, celui de l’attaquant supplémentaire est au point mort. Pourtant, on l’a encore vu face à la Juventus en l’absence de Neymar, les joueurs censés apporter un plus ne sont pas encore à la hauteur. Carlos Soler est à la peine, et Hugo Ekitike manque encore d’expérience à ce niveau. Alors forcément, le Paris Saint-Germain doit se tourner vers d’autres pistes.

Le PSG cherche un attaquant de plus au mercato

Les attaquants capables d’être immédiatement dans le tempo du PSG, et susceptibles de venir apporter un plus à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont rarissimes…à l’exception d’un seul, qui en plus est dans la dernière année de son contrat. Il s’agit bien évidemment de sa majesté Cristiano Ronaldo, qui retrouve quelques petites couleurs avec Manchester United après avoir été mis au placard par Erik Ten Hag. CR7 rêve toujours d’un dernier challenge européen, et son nom a déjà été associé au PSG lors du récent mercato d’été. Notamment quand il s’est dit que Kylian Mbappé exigeait le départ de Neymar. L’affaire ne s’était pas faite, sans que l’on sache si réellement Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont vraiment eu le nom de la star portugaise dans leur short-list. Cependant, en quête d’un renfort offensif, les champions de France pourraient-ils être tentés par Cristiano Ronaldo au marché hivernal des transferts ? Le Parisien a la réponse.

Always good to be with you boss! 🙏🏽 pic.twitter.com/TP4bzkgDCz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 17, 2022

Selon le quotidien régional, même si sur le papier l’idée de s’offrir l’extraordinaire joueur qu’est CR7 est tentante, surtout si on l’associe avec Messi, Neymar et Mbappé, du côté des dirigeants du PSG on est totalement opposé à cette opération. « Devant, c’est une question de talent. Normal, si l’on compare aux trois monstres qui trustent les places (…) Mis à part Cristiano Ronaldo, ce qui ne serait pas une bonne idée compte tenu des joueurs déjà présents, qui aurait l’ampleur pour renforcer le PSG offensivement l’année prochaine ? Reste qu’il faudra amener du poids devant, alors que le cours d’un match dépend aussi des hommes sortis du banc », explique Dominique Sévérac, qui balaye d’un revers de la main l’hypothèse d’une signature de Cristiano Ronaldo. Une décision que les trois stars du Paris Saint-Germain ont validée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

On s'en souvient qu'il y a quelques mois, lorsque la rumeur de la venue de CR7 au PSG avait circulé, un média sud-américain avait tout de suite fait savoir que Lionel Messi avait personnellement prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'il refusait de cohabiter avec l'ancien joueur du Real Madrid. Six mois plus tard, on voit mal le septuple Ballon d'Or, auteur d'un excellent début de saison avec Paris accepter de voir Cristiano Ronaldo débarquer, juste pour apporter un renfort offensif supplémentaire. Après, impossible n'est pas PSG.