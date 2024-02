Coup de pression au PSG, Ramos et Kolo Muani sont visés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG connaitra une intersaison très chargée. Le départ de Kylian Mbappé entraînera beaucoup de changements.

Le PSG est donc fixé. Le club de la capitale devra faire sans Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. La direction francilienne va déjà devoir préparer l'avenir et placer ses pions sur le marché des transferts. Beaucoup de profils sont déjà appréciés mais peu d'avancées majeures pour le moment. En plus du secteur offensif, le PSG veut aussi recruter en défense et au milieu de terrain. Il faut dire que le départ de Mbappé va débloquer pas mal de fonds pour investir cet été. Aussi, d'autres départs sont à prévoir et peu de joueurs sont épargnés. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pourraient d'ailleurs déjà aller voir ailleurs.

Une attaque totalement remodelée ?

Sur son compte X, le compte PSGInside-Actus a en effet indiqué que les deux attaquants étaient ciblés par leur direction, qui veut un meilleur rendement en cette seconde partie de saison sous peine de penser à une vente. « Après le départ de Mbappé du Paris Saint-Germain, le board parisien veut frapper fort en attaque. Avec le retour voulu de Simons, deux joueurs devraient être recrutés. Par contre, comme j'ai dit auparavant, soit Kolo Muani ou Goncalo Ramos pourrai(en)t faire leurs valises si leur niveau ne s'améliore pas », indique notamment PSGInside-Actus, qui précise que Victor Osimhen (Naples), Heung-min (Tottenham), Viktor Gyokeres (Sporting) et Khvicha Kvaratskhelia (Naples) sont suivis avec attention pour venir renforcer l'attaque du PSG la saison prochaine. Avant cela, Paris devra finir sa saison de la meilleure manière possible malgré les rumeurs sur le marché des transferts estival. La Ligue des champions sera au centre des attentions.