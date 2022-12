Christophe Galtier harcelé au PSG, il a protégé sa famille

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a nommé Christophe Galtier à la tête de son équipe professionnelle en remplacement de Mauricio Pochettino.

Zinedine Zidane était attendu par une large partie des supporters du Paris Saint-Germain mais à la surprise générale, c’est Christophe Galtier qui est arrivé dans les bagages de Luis Campos. Une décision étonnante de la part de l’état-major du PSG, qui a fait le choix d’un entraîneur inexpérimenté en Ligue des Champions. Par conséquent, la nomination de Christophe Galtier a été accueillie avec scepticisme par certains observateurs. Interrogé par Télé Matin sur France 2 ce mardi, Christophe Galtier a évoqué cette période et l’entraîneur du PSG a fait savoir qu’il avait été victime d’un harcèlement qui n’avait pas été simple à gérer pour lui ainsi que pour sa famille. Après un début de saison plutôt réussi avec le PSG, cette période est derrière lui mais Christophe Galtier ne l’oublie pas.

Galtier touché par les critiques au PSG

Un joyeux 𝟓𝟔e anniversaire à notre entraîneur Christophe Galtier ! 🎂❤️💙 pic.twitter.com/L25nur07BZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 23, 2022

« Ça fait un peu mal, évidemment que ça touche. On oublie tout ce qu’on a fait, parce que j’ai eu un réel parcours avant. Évidemment que je n’ai pas le parcours d’autres entraîneurs qui ont des victoires en Ligue des champions ou des parcours européens. J’ai trouvé les critiques difficiles mais c’est aussi une énorme source de motivation. C’est beaucoup plus difficile pour la famille que pour le joueur ou l’entraîneur. On est dans une génération où il y a les réseaux sociaux et il faut se protéger de cela. Tous les jours avec mon épouse, quand j’ai un peu de temps libre, on visite la plus belle ville du monde. Les Parisiens sont bienveillants avec nous, je les en remercie, c’est la capitale et c’est pour moi la plus belle ville du monde » a lancé Christophe Galtier, qui profite maintenant de sa vie à Paris après avoir subi de nombreuses critiques lors de son intronisation à la tête du PSG il y a quelques mois, notamment en raison de ses origines marseillaises qui ont déplu à bon nombres de supporters du Paris Saint-Germain.