Christophe Galtier au PSG, Faivre à Nice, le deal de fou !

Le départ de Mauricio Pochettino du PSG étant acquis, et la venue de Zinedine Zidane semblant complexe, le Paris Saint-Germain cherche un entraîneur. Et les regards se tournent vers Christophe Galtier.

Le week-end dernier, en marge de la victoire de l’OGC Nice arrachée à Reims, Christophe Galtier avait été interrogé sur les premières rumeurs qui faisaient de lui un possible entraîneur du PSG à la place de Mauricio Pochettino. « Mon nom évoqué au PSG ? Vous me l'apprenez. Je suis très surpris de ce que vous me dites (rires) Je ne sais quoi dire, je n'ai pas de réponse par rapport à cela », avait répondu l’entraîneur français du Gym. Depuis, tout est devenu flou pour savoir qui sera sur le banc du Paris Saint-Germain à la reprise de la saison 2022-2023, avec à priori l’accord à la fois de Kylian Mbappé, mais aussi de Luis Campos dont la nomination officielle ne devrait plus tarder. Tandis que la priorité du Qatar, à savoir Zinedine Zidane, n’avance pas, différents noms ont circulé dont celui Ruben Amorim qui pendant 12 heures a semblé être le favori pour ce poste, avant que cela soit fermement démenti. Et tandis que RMC affirmait il y a quelques heures que la piste Christophe Galtier était close, cela n’est finalement pas le cas.

Le PSG adore Christophe Galtier, oui mais....

Ce mercredi, Le Parisien, particulièrement bien informé actuellement, annonce que Christophe Galtier est un des favoris pour devenir entraîneur du Paris Saint-Germain. « Des pistes froides en fin de semaine dernière peuvent reprendre de l’épaisseur et du crédit. Celle menant à Christophe Galtier par exemple. Elle est sérieuse », prévient Dominique Sévérac, qui précise cependant ne pas savoir si l’entraîneur niçois et son club sont prêts à s’entendre sur ce sujet. C’est dans ce climat que FootMercato indique que le président de l’OGC Nice réfléchit à l’idée de faire revenir Lucien Favre. L’entraîneur suisse de 64 ans avait succédé à Claude Puel en 2016, et avait eu de bonnes performances avant finalement de quitter Nice en 2018 pour rejoindre le Borussia Dortmund. Licencié en décembre 2020, Lucien Faivre est libre, et le patron niçois pourrait en profiter. Le puzzle se met doucement en place du côté du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si les dernières pièces vont correspondre.