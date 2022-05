Nice : Galtier entraîneur du PSG ? Il préfère en rire

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Grâce à un triplé en sept minutes, Andy Delort a permis à l'OGC Nice d'arracher un ticket pour les qualifications de la C4. Christophe Galtier s'est réjoui de cette victoire, et préfère s'amuser des rumeurs qui l'envoient au PSG.

Nice a joué avec le feu en cette fin de saison, et lorsque le Gym était mené 2-0 à Reims, il fallait être fou pour croire que les Azuréens allaient réussir à récupérer la cinquième place du classement de Ligue 1 et le ticket pour les qualifications à l’Europa League Conférence. Mais grâce à un Andy Delort déchaîné sur la pelouse de Delaune, l’équipe de Christophe Galtier arrachait la victoire et doublait Strasbourg. Un succès qui a évidemment fait le bonheur de l’entraîneur niçois, même si le technicien français a reconnu que l’on attendait mieux de la part de son équipe. Si Ineos s’est réjoui de ce scénario final, Galtier est conscient que Jim Ratcliffe espérait voir l’OGC Nice un peu plus haut au classement, et que le milliardaire anglais réfléchit actuellement à l’avenir du club sudiste. Tout cela alors que depuis quelques heures, le nom de Christophe Galtier circule du côté du Parc des Princes pour remplacer Mauricio Pochettino.

Le duo Galtier-Campos recomposé au PSG ?

Proche de Luis Campos, qui va s’installer à la place de Leonardo au PSG, l’ancien entraîneur du LOSC a préféré sourire quand ce bruit est revenu à ses oreilles. « Si j’en sais plus sur la réflexion d’Ineos ? Non. Je pense que des réunions vont avoir lieu dans la semaine pour tout analyser et voir comment on peut améliorer ce qui n'a pas toujours bien fonctionné, notamment en seconde partie de saison. On fera le point à la fois avec la direction, le propriétaire, et on aura une réflexion sur les contours de l'effectif. Il faudra l'avoir le plus tôt possible, la période août­-septembre sera une période importante pour le club. Mon nom évoqué au PSG ? Vous me l'apprenez. Je suis très surpris de ce que vous me dites. (rires)Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de réponse par rapport à cela », a expliqué Christophe Galtier en marge de la victoire à Reims.