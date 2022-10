Christophe Galtier au PSG, c'est du jamais vu !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le 7-2 passé au Maccabi Haïfa a redonné le sourire aux supporters du PSG. Christophe Galtier est en train de démontrer que les stars que sont Neymar, Messi et Mbappé, peuvent jouer pour se faire briller.

Les entraineurs se sont succédés ces dernières années au PSG sans jamais vraiment réussir à tirer le meilleur du potentiel énorme de l’effectif parisien. Les échecs en Ligue des Champions ont démontré que le club de la capitale ne parvenait pas à répondre collectivement présent dans les affiches les plus importantes, par manque d’équilibre ou de sang-froid dans les moments chauds. La clé pour l’avenir parisien en C1, c’est certainement l’attitude et le niveau de performance de sa MNM. Et ce mardi contre Haïfa, le récital a été complet, au point de subjuguer littéralement les observateurs. Pour beaucoup, ce que Christophe Galtier est en train de réaliser avec Neymar, Mbappé et Messi est un véritable exploit, dans le sens où tout le monde semble enfin d’accord pour la jouer collectivement. Et ça, c’est une vraie nouveauté à Paris, que souligne Benoit Cheyrou, qui apprécie de voir que les stars sont mises dans les meilleures dispositions.

« Le point de départ de cette tactique, c’est de mettre les trois joueurs offensifs dans les meilleures conditions, dans les zones qu’ils apprécient, où ils sont à l’aise et performants. En mettant Neymar en vrai numéro 10, Messi en attaquant un peu côté droit et Mbappé attaquant un peu côté gauche, Galtier a pu les positionner dans des zones préférentielles, et ça, c’est bien vu de sa part. Quand on veut gagner des matchs et que ces trois-là sont à l’aise et se sentent bien, ça devient plus facile » a souligné le consultant d’Amazon Prime dans les colonnes du Parisien.

Des stars au service du collectif

Et pour avoir ce genre de performance, il faut aussi rendre hommage au chef d’orchestre, ce que tient à faire Eric Rabesandratana. L’ancien capitaine du PSG, désormais consultant pour France Bleu, estime que Galtier est en train de réussir là où Tuchel, Emery et Pochettino ont échoué avec notamment Neymar, Mbappé puis Messi la saison dernière. « Ils n’ont pas toujours été au service des uns des autres même si c’est arrivé de temps en temps durant les matchs. Mais là autant et sur tout un match, c’est la première fois. Ce qui est intéressant c’est de pouvoir se dire : Ah, ça joue enfin collectif. Ils ont respecté l’esprit du jeu. Il y a le bon geste au bon moment. C’est ce qu’on attend depuis le début », a livré l’ancien défenseur parisien, qui veut croire en un nouveau visage du PSG cette saison. Avec la patte de Christophe Galtier de stars qui se rendent compte que la vie est plus facile quand le talent est mis au service du collectif.